San Costantino Calabro, successo per la 27esima “Sagra da Pitta Chjina”

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la “Sagra da Pitta Chjina” di San Costantino Calabro, manifestazione tra le più attese del periodo estivo nella provincia di Vibo Valentia. I volontari della locale associazione turistica Pro Loco, promotori dell’evento giunto alla sua 27esima edizione, guidati dal presidente Costantino Suppa non si sono fatti intimorire dal maltempo e anche in questo 2023 hanno accolto nel migliore dei modi i numerosi partecipanti, riorganizzandosi al momento in un servizio di take-away e permettendo loro di gustare le prelibatezze locali presenti nel menù. Nell’occasione sono stati cotti e serviti i prodotti gastronomici tipici della tradizione calabrese. Ad iniziare dal “re pane” – in tutte le sue molteplici forme, sfaccettature e farciture – che a San Costantino Calabro e sul territorio circostante vanta una produzione di antica memoria e tra le più apprezzate, anche fuori regione. «Nonostante la pioggia – afferma visibilmente soddisfatto il presidente Suppa – anche in questa edizione abbiamo registrato centinaia di presenze. Non ci siamo fatti intimorire dalla perturbazione e tutti insieme ci siamo adeguati alla problematica meteorologica, offrendo un ottimo servizio di asporto alla scoperta dei prodotti tipici della nostra terra e svolgendo appieno la missione di valorizzare il nostro patrimonio e le nostre radici, così come del resto la Pro Loco sta facendo da quarant’anni». La 27esima edizione della “Sagra da Pitta Chjina” è stata promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Gal ‘’Terre Vibonesi’’ e del Comune di San Costantino Calabro.

LEGGI ANCHE: San Costantino Calabro, in tanti al pellegrinaggio “Nel ricordo di don Sasà”

San Costantino Calabro: tutto pronto per la 27° edizione della “Sagra da Pitta Chjina”

Vazzano, tutto pronto per la 18esima edizione della “Sagra dei pipi e patati”