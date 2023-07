San Costantino Calabro, in tanti al pellegrinaggio “Nel ricordo di don Sasà”

Nel ricordo dell’ex parroco don Salvatore Albanese è ripreso, a San Costantino Calabro, il pellegrinaggio a piedi con meta il santuario della Madonna delle Grazie di Casalello, località nel comune di San Calogero. L’atto devozionale fu introdotto nel 1983 proprio dell’amato don Sasà, al momento del suo insediamento in parrocchia. Interrotto dieci anni fa, dopo la sua morte, ha ripreso vita nel 2023 per volontà dell’attuale parroco, don Oreste Borelli, e della locale associazione “Disabili senza barriere”, presieduta dall’attivo Rocco Deluca. Il pellegrinaggio al santuario mariano di Casalello si è avvalso del patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola De Rito, e della fattiva collaborazione delle associazioni Enova e Fidc, entrambe capitanante da Mario Galati. Come da programma, i fedeli si sono ritrovati alle 6 circa presso il piazzale antistante il campo sportivo della vicina Mileto. Da qui l’avvio del pellegrinaggio a piedi, passando da Paravati e dalla “Villa della Gioia”, della Serva di Dio Natuzza Evolo, e attraversando numerosi, caratteristici sentieri di campagna.

I fedeli hanno percorso circa dieci chilometri. Momenti all’insegna della fede e dello stare insieme, caratterizzati dalla recita di preghiere e da canti e letture a sfondo religioso. I pellegrini sono giunti al santuario di Casalello alle 9.30 circa. In chiesa – dopo essersi soffermati in preghiera davanti alla statua della Vergine – hanno partecipato alla recita del Santo Rosario e alla messa concelebrata da don Borelli e dal parroco di San Calogero, don Antonio Farina. Prima di far ritorno nelle proprie case, i pellegrini si sono potuti rifocillare con un ricco buffet offerto dal locale comitato “Festa Madonna delle Grazie”. Al termine dell’iniziativa, palpabile la soddisfazione del presidente Deluca, il quale a nome dell’associazione “Disabili senza barriere” ha voluto ringraziare i presenti e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita del pellegrinaggio mariano promosso “Verso Maria… ricordando don Sasà”.

