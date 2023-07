Vibo Marina, don Ramondino amministratore temporaneo della parrocchia

Il vescovo Attilio Nostro ha affidato l'incarico in attesa di nuova determinazione, a seguito della prematura scomparsa di don Saverio Di Bella

Don Ramondino

A seguito della prematura scomparsa di don Saverio Di Bella, parroco di Vibo Marina molto amato da tutta la comunità del centro costiero, il vescovo mons. Attilio Nostro ha deciso di affidare temporaneamente la cura della parrocchia a don Ramondino, tenuto conto del legame di sincera amicizia sacerdotale che legava don Saverio a don Ramondino. L’incarico avrà durata temporanea fino a nuova determinazione vescovile con la quale si procederà alla nomina del nuovo titolare della parrocchia di Vibo Marina. “Nella certezza- si legge in un comunicato della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea – che don Ramondino, in questo doloroso momento, saprà accompagnare la comunità parrocchiale con affetto per la memoria di don Saverio e con delicatezza nei confronti degli animi dei fedeli scossi dalla dipartita del loro parroco. Accanto a don Ramondino, continuerà la sua opera il vicario parrocchiale don Bruno Rizzuto”.

LEGGI ANCHE: A Vibo Marina l’ultimo saluto a don Saverio Di Bella, prete degli ultimi – Video

Deceduto il parroco di Vibo Marina don Saverio Di Bella

Puntata speciale di LaC per ricordare don Saverio Di Bella