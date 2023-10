Pizzo, tutto pronto per la rievocazione storica della condanna a morte di Murat

Il grande evento dell’autunno calabrese è ormai alle porte: dopo quattro anni di attesa, sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre 2023, torna a Pizzo la Rievocazione storica dello sbarco, arresto, condanna e fucilazione del re Gioacchino Murat. L’evento, incastonato nel programma delle rievocazioni storiche degli appuntamenti dedicati al decennio francese in Calabria, ripercorrerà uno dei momenti più importanti della storia della nostra regione: il coraggioso tentativo del Re Gioacchino Murat, sbarcato proprio a Pizzo, con il “sogno” di rimpossessarsi del suo amato regno. La rievocazione storica, si ricorda, nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento di “evento a rilevanza nazionale” dal Ministero della Cultura e dei Beni Culturali, è patrocinata dal Comune di Pizzo, sarà realizzata con il contributo dell’associazione “Adesso Pizzo” ed è nata da una idea e da un format unico, ideato e messo in campo dall’associazione culturale G. Murat di Pizzo con il coinvolgimento di centinaia di figuranti, sia militari che civili, provenienti da tutta Italia. La manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 7 ottobre con il “Corteo storico murattiano” che, attraversata la cittadina, giungerà in Piazza della Repubblica, dove avra’ luogo il “Concerto di musiche militari dell’Ottocento” a cura del Gruppo storico militare “La Clique”. Nella mattinata di domenica, invece, in Piazza della Repubblica sarà allestito il mercatino dell’Ottocento, seguirà, a Pizzo Marina, la rievocazione storica dello sbarco che proseguirà, poi, in Piazza della Repubblica e presso il Castello Murat con l’arresto, la condanna e la fucilazione del re Gioacchino Murat. Le manifestazioni proseguiranno nei giorni successivi con un convegno, lunedì 9 ottobre, presso il Liceo statale Vito Capialbi di Vibo Valentia sul tema “Napoleone Bonaparte e Gioacchino Murat, gli occhi della rivoluzione sull’Occidente” e la solenne celebrazione eucaristica, in memoria del Re Murat, che si terrà venerdì 13 Ottobre presso la Chiesa Matrice di San Giorgio Martire a Pizzo. Il ricco ciclo di appuntamenti, quest’anno, si appresta ad essere ancora più carico di emozione che nel passato poiché si svolgerà, nel ricordo del suo ideatore e principale promotore, Giuseppe Pagnotta, prematuramente ed improvvisamente scomparso lo scorso mese di maggio, presidente dell’Associazione Murat, oggi guidata con dedizione dal nuovo presidente Ruggero Antonio Ceravolo.

