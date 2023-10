Pizzo, ritorna la rievocazione storica degli ultimi giorni di Gioacchino Murat

In programma la rievocazione dei vari momenti, dallo sbarco alla fucilazione. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “G.Murat onlus”, si svolgerà con il patrocinio del Comune e il contributo dell’associazione “Pizzo Adesso”

La notte del 28 settembre 1815 salpa dalla Corsica una piccola flotta di sei navi, dirette verso il Regno di Napoli. Al comando vi è il generale francese Gioacchino Murat che sperava, con l’aiuto delle masse, di riconquistare il trono perduto dopo il Congresso di Vienna che aveva proclamato la restituzione del Regno di Napoli ai Borbone. Una tempesta, però, disperde la flotta e l’8 ottobre 1815 re Gioacchino sbarca sulla costa di Pizzo. Ma l’ex sovrano di Napoli viene catturato, processato e infine condannato a morte, condanna che verrà eseguita alle ore 23 del 13 ottobre. Il plotone d’esecuzione spara dieci colpi, solo sei lo colpiscono. Celeberrimo è il comportamento fiero del re di fronte ala fucilazione. Le sue ultime parole furono: «Risparmiate il mio volto, mirate al cuore». Da quella data il nome di Pizzo sarebbe entrato nei libri di storia. Gli anni del regno di Murat sul trono di Napoli rappresentarono per l’Italia meridionale un periodo di rinascita, sia in campo amministrativo che culturale. Inoltre il primo documento ufficiale che auspica un’Italia Unita e libera lo si può riscontrare nel suo Proclama di Rimini. Alcuni storici sono concordi nell’affermare che la fase del Risorgimento italiano nasce proprio dal proclama di Murat.

Il ricco programma della rievocazione storica prevede, per sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.30, il Corteo Storico Murattiano che si snoderà da contrada Mazzotta a Piazza della Repubblica e, a seguire, il concerto di musiche militari dell’Ottocento a cura del gruppo storico militare “La Clique”. Mattina di domenica 8 ottobre si svolgerà, ancora in piazza della Repubblica, il Mercato storico dell’800 e alle 10.30, sulla spiaggia di Pizzo Marina, inizierà la ricostruzione storica dello sbarco e conseguenti arresto, condanna e fucilazione. Gli eventi dedicati alla rievocazione murattiana si concluderanno lunedì 9 ottobre con un convegno di Storia Europea che avrà luogo alle ore 10 nel Liceo Statale “Capialbi” in Vibo Valentia, mentre venerdì 13 ottobre è prevista una celebrazione eucaristica che avverrà nella chiesa di San Giorgio a Pizzo e che sarà animata dalle musiche del maestro Franco Arena e dalla voce del soprano Rita Valenti.

