Pizzo, all’auditorium comunale di Sant’Antonio arrivano i corsi di teatro per tutti

Venerdì 20 ottobre alle ore 17,00 presso l’auditorium comunale di Pizzo, in località Sant’Antonio, verrà presentato al pubblico il progetto di laboratorio teatrale, con lezione dimostrativa, “Esperienze a confronto”. L’attività rivolta a persone da 6 a 99 anni di età, è organizzata dalla Compagnia teatrale pizzitana in sinergia con l’amministrazione comunale, l’ente Tai Calabria e la Compagnia teatrale Aps “I commedianti”. «Un’opportunità e un’esperienza formativa per tutte le fasce d’età – hanno fatto sapere dalla sede municipale -, un progetto che consentirà di prendere coscienza del proprio talento personale con esercizi teatrali, ironia e divertimento». Le pre iscrizioni già partite anche presso l’auditorium stesso, consentiranno la formazione di tre gruppi di lavoro: per i bambini dai 6 ai 9 anni, è stata predisposta la sezione “Il gioco del teatro”, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,00; per i ragazzi dai 10 ai 16 anni invece, è stata pensata la lesione “Il teatro dei sé”, con appuntamento ogni lunedì e mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00. L’ultima sezione, dedicata alla fascia d’età 17-99 anni, è quella relativa a “Io e il teatro”, con appuntamento goni lunedì e mercoledì dalle ore 20,00 alle 22,00.

