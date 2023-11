Comune di Vibo: al via con l’organizzazione del Festival “Leggere e Scrivere”

Un momento di una precedente edizione del Festival Leggere & Scrivere

Il Comune di Vibo Valentia è alle prese con l’organizzazione dell’XI edizione del “Festival Leggere&Scrivere”, che quest’anno si articolerà in due parti, la prima delle quali si terrà a metà dicembre 2023. L’importante manifestazione culturale che negli ultimi dieci anni ha fatto da vetrina per la città e per il territorio con eventi anche di caratura nazionale che hanno dato lustro al capoluogo, è alle battute iniziali – in ambito organizzativo – ma l’impegno per la riuscita dell’evento non manca. Non a caso, proprio per garantire anche quest’ultima edizione, l’ente locale ha siglato un protocollo d’intesa con il Sistema bibliotecario vibonese “per un un modello innovativo di progettazione condivisa, – i due enti – concordano nel partecipare, attraverso proprie competenze e proposte, alla progettazione del programma della prossima edizione, collaborando alla promozione e realizzazione delle iniziative”. Pertanto, anche se al momento la data esatta dell’evento non è stata ufficializzata, la struttura che organizza il festival “Leggere&Scrivere” è operativa e sta cercando sia sponsor che operatori economici per il servizio di somministrazione degli alimenti nel corso della manifestazione prevista metà dicembre prossimo. Il Comune di Vibo Valentia, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, ha infatti emesso un Avviso finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: le candidature possono riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto o iniziativa (in parte finanziaria ed in parte tecnica); l’amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale.

Il Comune di Vibo Valentia

E ancora, dall’ente locale viene spiegato che ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Vibo Valentia, garantisce in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione: ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto, ad esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie; possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione; visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate; possibilità, previo assenso dell’amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione. Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione dello stesso da parte del Comune. L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune -, individualmente o nelle forme associate – concorrendo alla realizzazione del Festival. Per le domande c’è tempo fino alla giornata odierna, giovedì 23 novembre. Allo stesso tempo, il Comune cerca operatori economici, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricettività, noleggio service audio/video/luci, servizio transfer, attività agenzia viaggio e turismo, stampa presenti sul territorio. La durata del servizio sarà fino al 31 maggio del prossimo anno, poiché, per il principio dell’economicità del servizio, il Comune avrebbe intenzione di organizzare una manifestazione anche nella primavera del prossimo anno.

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia: partita la decima edizione del Festival Leggere&Scrivere -Video

Vibo, Floriani smonta i “successi” culturali della Limardo: «Non vedo dove si siano manifestati»

Intervista al presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, tra progetti e criticità