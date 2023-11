Il sociologo e giornalista vibonese Michele Petullà sul podio del Premio “Mario Soldati”

Michele Petullà – giornalista, sociologo, scrittore e poeta vibonese – è tra i vincitori del prestigioso Premio “Mario Soldati” 2023, indetto ed organizzato dal Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio” di Torino, Istituto italiano di cultura fondato nel 1968 da Arrigo Olivetti, – avvocato e imprenditore –, e da Mario Soldati – scrittore giornalista, saggista, regista, sceneggiatore e autore televisivo –. Petullà, infatti, s’è classificato al terzo posto nella sezione “Giornalismo e critica”, con il saggio critico inedito, di carattere sociologico, dal titolo “Il contributo di Walter Lippmann alla sociologia: opinione pubblica, stereotipi, pseudo-ambienti” e, pertanto, gli sarà conferita, nei prossimi giorni a Torino, la medaglia dei Dioscuri del Palazzo Reale di Torino, appositamente coniata per il Premio. A valutare le opere è stata una Giuria composta da sette componenti, esperti del settore, sorteggiati dal comitato scientifico del Centro “Pannunzio” e presieduta da Pier Franco Quaglieni, giornalista, docente e saggista di storia contemporanea. Un premio prestigioso, dunque, il “Mario Soldati”, che si va ad aggiungere al Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Seneca” – istituito ed organizzato dall’Accademia delle arti e delle scienze filosofiche di Bari –, vinto da Petullà nel 2022, nella sezione “Giornalismo”, con l’articolo “Quale memoria dopo Auschwitz: il ruolo della poesia”, ed ai tanti altri premi già vinti, in ambito nazionale, nel campo poetico-letterario e giornalistico. Michele Petullà – laureato in Scienze Politiche e sociali, con perfezionamento post-laurea in Teoria della Società e Antropologia Critica e Diploma di Alta Formazione in Comunicazione Cultura – è molto attivo nel campo culturale, in ambito locale e nazionale, partecipando a diversi eventi, anche in qualità di organizzatore e di coorganizzatore. È presidente dell’associazione Intersezioni culturali, direttore responsabile della rivista “Agire sociale news”, componente del Consiglio direttivo nazionale e addetto stampa e comunicazione dell’Associazione sociologi italiani e collabora alla Rivista specialistica “Cultura sociologica”; è, inoltre, collaboratore di casa editrice come prefatore e recensore di libri, nonché ideatore, direttore e presidente del Premio poetico-letterario “L. M. Lombardi Satriani” – Città di Briatico.

