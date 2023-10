Ionadi, a Mariarosaria Bertuccio il premio “Aurelia Ripandelli” alla Pontificia Università gregoriana

Un riconoscimento assegnato alla professoressa Mariarosaria Bertuccio, in servizio presso la scuola secondaria di primo grado di Ionadi, inserita nell’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro diretto da Luisa Vitale. Si tratta, nello specifico, del premio “Aurelia Ripandelli” conferito annualmente a personaggi distintisi nella predisposizione di progetti di particolare interesse, in ambito ecologico e di studio dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Bergoglio. La consegna è avvenuta presso la Pontificia università gregoriana di Roma, nel corso della cerimonia inaugurale del nuovo anno accademico del “Joint Diploma in Ecologia integrale”. Testimonial d’eccezione, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, da sempre attento e aperto sostenitore di iniziative tese alla cura della casa comune e alla promozione dell’educazione ecologica. La professoressa Bertuccio è la curatrice di un apposito progetto portato avanti da diversi anni con i propri studenti nella scuola di Ionadi, nell’ambito del piano di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, a sua volta articolato in una pluralità di percorsi educativi. «L’iniziativa – spiega illustrandone i dettagli – è nata come gemellaggio elettronico con una scuola di Londra sulle problematiche ambientali. Successivamente, gli alunni si sono lasciati incuriosire dalla figura di Papa Francesco e dalla sua enciclica sulla cura della casa comune. Il percorso progettuale è stato strutturato in modo adeguato alla loro giovane età. Con linguaggio accattivante e attività entusiasmanti, è stata proposta la lettura di alcune parti della Laudato sì; tutto è finalizzato a sollecitare la riflessione dei ragazzi, a guidarli a comprendere il messaggio di Papa Francesco e a stimolarli a rispondere al suo appello ad agire, ognuno secondo le proprie capacità. Abbastanza facilmente – aggiunge – essi arrivano ad acquisire alcuni concetti essenziali, ad esempio, che cosa significano espressioni come “ecologia integrale” e “tutto è connesso”, comprendono l’importanza di ascoltare sia il grido della terra che il grido dei poveri, la necessità di acquisire nuovi stili di vita e, soprattutto, si fanno carico dell’impegno di promuovere la conoscenza dell’enciclica tra i coetanei e gli adulti». Alla cerimonia di consegna del premio, svoltasi a Roma, è stato presente anche il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta, che con l’amministrazione comunale ha patrocinato l’attività progettuale.

LEGGI ANCHE: Inarch premia l’architetto Schiavello con il progetto del Museo del Terremoto di Soriano

Concorso di scrittura “Le città di Berto 2023”, premio nazionale per il Liceo scientifico vibonese