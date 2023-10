Serreinfestival, premiati gli studenti vincitori del concorso “Riti e tradizioni religiose”

Si è svolto nell’ex convento dell’Annunziata a Brognaturo l’evento di premiazione del concorso “Riti e tradizioni religiose” promosso nell’ambito della VII edizione del “Serreinfestival”. L’appuntamento

ha rappresentato un momento di profonde riflessioni sulle fasi salienti della storia locale facendo cogliere anche il significato dei legami interni alle comunità dell’entroterra. Ad aprire i lavori è stata la coordinatrice del “Serreinfestival”, Maria Rosaria Franzè che ha ringraziato gli studenti del plesso di Spadola per l’impegno profuso nella realizzazione degli elaborati e per essersi immedesimati nei ruoli rivivendo i contesti socio-religiosi che contraddistinguono i paesi delle Serre. Dopo i saluti del sindaco di Brognaturo Rossana Tassone che si è detta felice per aver “accolto l’iniziativa in un luogo che si sposa perfettamente con l’argomento affrontato, su cui l’Amministrazione comunale punta molto”, il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli ha sottolineato “l’importanza di ricordare e far rivivere le tradizioni, anche religiose, per costruire il presente ed il futuro” augurandosi di riuscire a “riprendere una tradizione scomparsa da 60 anni che è quella della visita della Madonna della Consolazione alla comunità di Spadola”. Soddisfatta anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, Eleonora Rombolà, che ha ringraziato “tutti i docenti per aver accolto questo stimolo esterno all’aula e aver costruito per i ragazzi un momento di crescita, ragazzi che vengono affidati dai genitori alla scuola come il bene più prezioso”. La dirigente Rombolà, che ha ribadito la rilevanza dell’attiva partecipazione alle tradizioni religiose, ha dimostrato di apprezzare il libro di don Roberto Corapi “Tra novelle e tradizioni”, definendolo “un vero vademecum che può essere utilizzato come strumento di preghiera a seconda del bisogno spirituale di un determinato momento”.

Toccanti sono state la proiezione del video sulle tradizioni religiose di Gerardo Mandiello e l’esibizione canora degli alunni del plesso di Spadola. Puntuale ed incisivo l’intervento di don Corapi – che ha peraltro

offerto i premi come donazione personale – che ha preliminarmente ringraziato tutti per “aver accolto l’iniziativa con impegno e devozione” e per avergli “permesso di dimostrare quanto amore c’è in Dio”. Entrando nello specifico, don Corapi ha precisato che “le tradizioni religiose sono la nostra storia e la nostra identità e per questo vanno tutelate, santificate e valorizzate” aggiungendo che “ovunque io vada, rispetto sempre i riti del paese che mi ospita e cerco di vivere la sua manifestazione di religiosità aiutando ad accrescere la fede in Dio”. Infine ha espresso l’augurio agli studenti di “saper sognare, ma con i piedi ben saldi nelle proprie radici e gli occhi aperti rivolti a Dio”. Don Corapi, insieme alla professoressa Rombolà, ha quindi consegnato i premi relativi al miglior elaborato artistico a Giuseppe Bava ed al miglior elaborato poetico a Maria Giuliano.

LEGGI ANCHE: Serre in Festival approda al vivaio di Ariola con l’obiettivo di rilanciare il turismo montano – Video

Il “Serreinfestival” affronta l’importante tema dell’autismo – Video

Al “Serre in Festival” si parla di autonomia differenziata, l’incontro a San Nicola da Crissa – Video