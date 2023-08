Il “Serreinfestival” affronta l’importante tema dell’autismo – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Non solo divertimento, sport, cultura, ma anche iniziative di approfondimento sociale dense di significato. Il “Serreinfestival” dà prova di attenzione verso categorie deboli e, attraverso struggenti testimonianze, fa comprendere quale sia la realtà. La terza giornata, in questo senso, è stata quasi emblematica dello spirito della rassegna. La mattinata è stata contraddistinta dall’iniziativa di trekking promossa in collaborazione con l’associazione “Vivi Serra San Bruno” durante la quale i partecipanti sono andati alla scoperta degli alberi secolari (in particolare, un albero di 55 metri di altezza e di 5,6 metri di diametro) e dei monoliti presenti nel territorio del Parco delle Serre. Tappa importante è stata quella alle “nivieri”, cioè enormi buche in cui veniva conservata la neve, poi rivenduta nei locali del paese come base per le granite o i gelati. L’escursione, proseguita fino alla pietra del caricatore dove sono stati ammirati i lavori incompiuti degli antichi scalpellini, si è conclusa all’ex vivaio Rosarella con la degustazione del break lunch. In serata, Nensy Rachiele ha moderato il dibattito “Ascoltare l’autismo” nel quale sono state illustrate “le opportunità lavorative per i ragazzi autistici, che hanno grandi capacità”. Preliminarmente, la dottoressa in Scienze infermieristiche Cosimina Pisani ha chiarito che “questo disturbo riguarda l’aspetto neurologico e psichiatrico” precisando che “non è ancora chiara l’eziologia di questa patologia, di cui esistono diverse forme”. Dopo aver spiegato che “la diagnosi si effettua con l’osservazione”, Pisani ha rintracciato le cause “in fattori ambientali e materni” aggiungendo che “le terapie sono adottate in base ai sintomi (neuropsichiatria e psicologia).