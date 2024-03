Brognaturo, la sede del Comune verrà intitolata all’ex sindaco Cosmo Tassone

Sarà intitolata a Cosmo Tassone, ex sindaco, la sede municipale del Comune di Brognaturo. A ufficializzarlo, l’amministrazione guidata dal primo cittadino Rossana Tassone. L’intitolazione ha ottenuto il via libera della Prefettura di Vibo Valentia. L’iniziativa intende onorare la memoria di «una figura di rilievo nella storia politica della comunità brognaturese e dell’intero territorio. Cosmo Tassone noto come ” lu cicchinu” – scrive la compagine amministrativa – ha dedicato la sua vita al servizio dei suoi cittadini e dell’intero territorio». La cerimonia si terrà sabato 23 Marzo alle ore 11:00 in Piazza del Popolo a Brognaturo e vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose tra cui il sottosegretario dell’interno Wanda Ferro; il presidente della regione Filippo Mancuso; il prefetto di Vibo Valentia Paolo Grieco. Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano tutti i cittadini a partecipare considerato l’importante contributo dato.

