Valorizzazione dei boschi di Brognaturo, chiesta la prima trance dei fondi

Un finanziamento da oltre 150mila euro per la “Valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale” di Brognaturo. Si tratta di investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali rientranti nel Piano di sviluppo rurale (Psr) della Regione Calabria. Attraverso una delibera, la giunta ha autorizzato il sindaco Rossana Tassone a sottoscrivere la dichiarazione d’impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto dal progetto. Viene quindi richiesto il versamento dell’anticipo del 50%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato in funzione del ribasso d’asta pari a 74.205.43 euro. Il progetto prevede: il miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali tramite interventi di mantenimento e incremento della diversità specifica e fisionomica anche al fine di

aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso; il mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti al miglioramento della rete sentieristica e della relativa attrezzatura, con la realizzazione di sentieri natura, il riequilibrio delle componenti biotiche del soprassuolo negli habitat forestali; il mantenimento del valore naturalistico dei boschi tramite interventi di conservazione e miglioramento di soprassuoli forestali, ecotoni e radure.

