Il Comune di Brognaturo cambia momentaneamente sede

Il Comune di Brognaturo si sposta. Lo scorso 26 ottobre, infatti, gli uffici della sede municipale di piazza del Popolo sono stati trasferiti nell’immobile dell’ex Convento in Via Annunziata. Lo spostamento è solo momentaneo in quanto i locali del municipio saranno interessati da interventi di efficientamento energetico che saranno realizzati grazie a un contributo di circa 500mila euro acquisito dalla giunta del centro vibonese. Si tratta di lavori che consentiranno di mettersi al passo con i tempi e di risparmiare dal punto di vista finanziario. I servizi degli uffici comunali saranno erogati nella sede dell’ex Convento fino alla riconsegna dell’immobile di piazza del Popolo dalla ditta appaltatrice.

