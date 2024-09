Nuovi Radicamenti, a Brognaturo la giornata conclusiva del festival che ha coinvolto 18 Comuni calabresi

Domenica 22 settembre Brognaturo si prepara ad accogliere la giornata conclusiva del Festival “Nuovi Radicamenti. Tra identità individuale e patrimonio comune”, un evento un evento che ha visto la partecipazione di 18 Comuni calabresi delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza. Per il Vibonese: Fabrizia, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola Da Crissa, Simbario, Spadola, Vallelonga e Zaccanopoli. Questo festival ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sul fenomeno dell’emigrazione, spesso vissuto con grande nostalgia da chi è partito, ma anche da chi è rimasto, creando un legame significativo tra le diverse generazioni di una comunità.

Il progetto, che si è sviluppato nel corso dell’anno, ha avuto l’obiettivo di narrare le storie degli emigrati, trasformando il ricordo in un racconto collettivo che celebra l’identità regionale. Attraverso incontri, workshop e dibattiti, il festival ha incoraggiato i partecipanti a condividere le proprie esperienze, creando un dialogo tra le comunità locali e coloro che hanno cercato fortuna lontano da casa. Questo scambio di idee ha aiutato a costruire un senso di appartenenza e a valorizzare il patrimonio culturale calabrese.

La giornata conclusiva sarà un momento ricco di eventi, con inizio alle ore 15, dove i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a un percorso guidato che li condurrà alla scoperta dei Comuni coinvolti, in cui le tradizioni e la cultura locale saranno al centro dell’attenzione. Inoltre, ci sarà una degustazione di vini e prodotti enogastronomici, un modo per far conoscere e apprezzare le eccellenze culinarie della Calabria. Il culmine della giornata sarà il concerto Orchestra di Calabria, in programma dalle ore 18, che promette di regalare emozioni e di celebrare la ricchezza musicale della regione. L’orchestra si esibirà con un repertorio di brani tradizionali e contemporanei, sottolineando il legame profondo tra il passato e il presente.