Dal villaggio di Babbo Natale alle vie del paese: Brognaturo si prepara alle festività

Al via anche il contest “Addubbamu la ruga” per abbellire gli spazi pubblici. Le attività promosse dal Comune in sinergia con le associazioni locali

Partecipazione attiva e tradizioni. Brognaturo avvia il mese più magico dell’anno con la promozione di una serie di iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini. Gli appuntamenti sono stati organizzati dall’amministrazione guidata dal sindaco Rossana Tassone in sinergia con associazioni attive nel comprensorio. L’obiettivo è quello di fornire occasioni di socialità e vivacizzare, anche durante i mesi freddi, il piccolo borgo del Vibonese. Le attività sono state avviate nella giornata di ieri con lo spettacolo teatrale dei burattini tradizionali calabresi. L’iniziativa si è tenuta nell’ex convento dell’Annunziata. Grande entusiasmo per i fantocci dipinta a mano dall’artista Angelo Gallo.

Gli altri appuntamenti a Brognaturo

In occasione dell’Immacolata, l’8 dicembre, si terrà poi la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza del popolo. Per l’occasione verrà offerta anche della cioccolata calda. Il 13 dicembre, poi, bimbi protagonisti con l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale. Non mancheranno giochi, dolci e musica. Inizio alle ore 16.00. All’insegna della partecipazione comunitaria riparte invece l’iniziativa “Addobbamu la ruga 2 edizione”, in collaborazione con la Proloco “Damiano Valente e l’associazione Brognaturo nel cuore”. Lo scopo è quello di creare allestimenti natalizi lungo una via del paese. I partecipanti saranno premiati nella giornata dell’Epifania. Strettamente connesso è il progetto “Una pallina di Natale per ogni via”. Dal 4 al 16 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, sarà possibile donare addobbi di Natale non più utilizzati. Verranno poi impiegati lungo le strade cittadine per rendere più calda e colorata l’atmosfera delle feste. Gli eventi si chiuderanno il 6 gennaio 2024 con la premiazione della “ruga natalizia” e la zeppolata di chiusura festività.

