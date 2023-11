“Andare verso, il corpo nello spazio”: a Brognaturo incontro con gli studenti

“Andare verso, il corpo nello spazio”. È questo il titolo dell’iniziativa in programma il 29 novembre, dalle ore 9.30 a palazzo Tiani, a Brognaturo. L’appuntamento è frutto della sinergia tra il Comune, l’istituto comprensivo di Vallelonga e la Pro loco. Nell’ambito della giornata, si discuterà di “autodeterminazione” grazie al contributo del sindaco Rossana Tassone. Nel corso dell’evento, poi, relazioneranno l’avvocato Mara Tiani su “La norma e il corpo” e lo psicologo Giuseppe Iennarella sull’argomento “Consapevolezza”. La giornata a Brognaturo, anticipano i promotori, si inserisce negli eventi di sensibilizzazione alla violenza di genere. Alla luce dei continui episodi di cronaca che continuano a registrarsi in più parti d’Italia, infatti, emerge sempre con più forza l’esigenza di confrontarsi con i ragazzi e promuovere la cultura della non violenza e del rispetto reciproco. Il primo cittadino Tassone ha voluto sottolineare: «Già lo scorso anno abbiamo realizzato un convegno dal titolo “Territorio e autodeterminazione femminile” dedicato al ruolo della donna nei nostri contesti e all’importanza della sensibilizzazione. Grazie alla presenza di Amnesty international si è focalizzata l’attenzione anche sulla questione in Iran e sulla figura femminile». Il percorso pensato, in piena collaborazione con il mondo scuola, si compone di quattro incontri che si concluderanno con un flashmob.

