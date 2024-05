Elezioni comunali, l’area progressista ed Enzo Romeo incontrano i cittadini di Vibo e frazioni

Sono due gli eventi di presentazione del programma e delle liste dei candidati consiglieri comunali di “area progressista” per Enzo Romeo, in corsa per la carica di sindaco di Vibo Valentia alle prossime elezioni. «Sabato 18 maggio – scrive il candidato – saremo in Piazza XXIV Maggio alle 18.00, nel centro di Vibo Valentia, per raccontare il programma elaborato da “Area Progressista” e per presentare i nostri candidati consiglieri comunali con tutte le liste che appoggiano la mia corsa a sindaco della città. Una festa della buona politica, per ascoltare una proposta di governo della città assai diversa dal passato. Ma il giorno dopo ci saremo ancora, di nuovo ma in un altro luogo di Vibo: a Vibo Marina. La frazione costiera dalla quale l’intera città potrà riprendere gran parte del suo sviluppo e che per questo occupa un capitolo molto importante del nostro programma. E ne parleremo con la cittadinanza domenica 19 maggio sul Lungomare Cristoforo Colombo, alle ore 18.00». Per Romeo si tratta di un ulteriore «incontro all’insegna della politica concreta, questa volta di fronte al nostro porto simbolo di sviluppo, per una proiezione di governo davvero unitaria di tutta Vibo Valentia, dal centro fino al mare».

