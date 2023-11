Serra, a palazzo Chimirri un evento per dire No alla violenza sulle donne

E’ stata celebrata a palazzo Chimirri di Serra San Bruno la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale unitamente all’istituzione scolastica ha messo in evidenza come “dai banchi di scuola si deve insegnare rispetto e si deve parlare ai ragazzi in modo chiaro e diretto, questo è anche il ruolo degli insegnanti che insieme alle famiglie e alle istituzioni devono indirizzare i giovani verso la consapevolezza che qualsiasi tipo di violenza va denunciata”. L’evento è stato arricchito dai contributi degli psicologi Paola Zaira Sciutto e Giuseppe Iennarella, della fotografa Rosanna Mamone e dei rappresentanti della polizia e dei carabinieri. Il sindaco Alfredo Barillari ha invitato tutti a rifiutare ogni forma di violenza e a battersi per l’affermazione della libera personalità di ognuno. Durante l’evento si sono esibiti gli alunni delle classi terze della scuola media “Ignazio Larussa” i quali hanno proposto “un tango per dire no” alla violenza di genere.

