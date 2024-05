Reggio Calabria, violenta esplosione devasta una paninoteca: indagini

Un’esplosione ha devastato una paninoteca situata lungo via Nazionale a Reggio Calabria. L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 3.45, allarmando i residenti della periferia Sud della città dello Stretto. Il locale si trova a pochi passi dalla piazzetta centrale. Il fragore del boato, che ha scosso l’intero quartiere di Pellaro, ha richiamato immediatamente sul posto le forze dell’ordine. Squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, unità delle volanti della polizia e agenti della sezione scientifica sono giunti tempestivamente, mettendo in sicurezza l’area e avviando le prime indagini. Per ricostruire la dinamica, si procede anche con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali circostanti.

LEGGI ANCHE: Immobile e locale in fiamme a Tropea, si fa la conta dei danni

Notte di fuoco a Paravati, in fiamme il fienile di un mattatoio

Capo Vaticano, esplosione distrugge la pizzeria – ristorante “L’Aurora”