Immobile e locale in fiamme a Tropea, si fa la conta dei danni

In fiamme un locale e parte di un immobile sito nella centralissima piazza Vittorio Veneto. È accaduto nella notte a Tropea dove, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato il palazzo che ospita il locale Little Italy. I danni sono ancora in corso di quantificazione, così come si sta cercando di capire la natura del rogo. Sul posto per spegnere le fiamme intorno alle ore 3:00 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi. Le indagini sono condotte dai carabinieri, anche loro intervenuti nell’immediatezza del rogo. SEGUONO AGGIORNAMENTI

LEGGI ANCHE: Incendio in un ufficio postale in Calabria: fermato un 28enne

Furgone a fuoco a Vibo, salvi i ragazzi della Bulldog calcio a 5

Esercitazione antincendio al porto di Tropea: simulato un rogo a bordo di una barca