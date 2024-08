Pianoforte romantico: un viaggio sensoriale all’ex monastero di Santa Chiara a Tropea

Continuano a riscuotere successo e partecipazione i concerti di Armonie della Magna Graecia, un progetto che ogni estate regala emozioni indimenticabili agli amanti della musica classica. Domani, venerdì 23 agosto, all’interno dell’ex monastero di Santa Chiara a Tropea sarà ospitato un evento straordinario: “Il pianoforte romantico”, un concerto di Emilio Aversano che risponde a una rinnovata richiesta del pubblico. Il concerto, a partire dalle ore 22.00, si svolgerà nell’incantevole atmosfera notturna a lume di candela. Un’ambientazione in grado di esaltare la bellezza della musica e l’eleganza dell’architettura storica.

Concerto a lume di candela

Il repertorio scelto dal pianista promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio nel cuore del Romanticismo, con brani di alcuni dei più grandi compositori dell’epoca. Aversano eseguirà opere iconiche di Chopin e Mendelssohn, rievocando la profonda espressività e i contrasti emotivi tipici di queste composizioni. Un momento imperdibile sarà l’esecuzione della celebre “Sonata al Chiaro di Luna” e della “Sonata Appassionata” di Beethoven, due pietre miliari della musica classica che hanno fatto la storia per la loro intensità e profondità. La sonorità evocativa delle opere beethoveniane, insieme alla magia del luogo, creeranno un’atmosfera unica, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza travolgente che va oltre il semplice ascolto.