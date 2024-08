Tesori di Tropea, il fascino nascosto dello Scoglio del sapone e della spiaggia degli Occhiali

L'accesso a questo paradiso naturale è possibile senza troppa fatica attraverso una scalinata che parte dal parcheggio limitrofo alla Stazione dei carabinieri che si trova in via Campo di Sotto

Tropea continua a stupire i visitatori con la sua ineguagliabile bellezza naturale. Accanto alla rinomata spiaggia “Petri i mulinu”, si erge imponente lo Scoglio del sapone, un frammento roccioso che racconta la storia di un’antica erosione. Con il suo colore chiaro, che scintilla tra le onde cristalline del mare, questo scoglio evoca la forma di un pezzo di sapone consunto, modellato nel tempo dagli agenti atmosferici e dall’erosione marina. La spiaggia che lo circonda offre un diversificato paesaggio di sabbia fine, incastonato tra una moltitudine di scogli che creano intime calette, facilmente accessibili durante la bassa marea.

A pochi passi dallo Scoglio del sapone si trova un altro tesoro locale, la spiaggia degli Occhiali, il cui nome trae origine dalle due grandi cavità naturali che adornano la sovrastante parete rocciosa. Questi archi naturali, frutto dell’erosione marina, creano un effetto scenografico che cattura l’attenzione delle imbarcazioni turistiche, rendendo questa spiaggia una meta ambita per chi cerca bellezza e tranquillità. L’accesso avviene tramite una scalinata che parte dal parcheggio situato a circa cento metri dalla Stazione dei carabinieri di via Campo di Sotto, rendendo raggiungibile questo angolo di paradiso senza troppa fatica.

La costa sud-occidentale di Tropea è caratterizzata da una serie di piccole spiagge spesso poco frequentate, discontinue e difficilmente accessibili se non via mare, richiedendo un’avventura con gommoni o pedalò. Durante l’estate, le acque di queste spiagge attirano anche i più temerari, in cerca di un contatto diretto con la natura, che si cimentano nel nuoto sfidando le correnti per raggiungere queste oasi di pace. Per coloro che desiderano un momento di riflessione e introspezione nell’abbraccio della natura, le falesie di arenaria forniscono lo scenario ideale. Da queste alture, si può godere di una vista mozzafiato su Tropea e sullo scoglio di Santa Maria dell’Isola, iconico nella sua maestà a picco sul mare.

Le caratteristiche di queste spiagge, che offrono una superficie di sabbia fine e un’acqua di qualità eccellente, sono ulteriormente enfatizzate dalla presenza della macchia mediterranea, un elemento che arricchisce l’ambiente circostante. In alta stagione, l’affluenza rimane a livelli medi, una testimonianza della semplicità e della tranquillità che qui si possono respirare. Tropea, con i suoi angoli nascosti come lo Scoglio del Sapone, ha molto da offrire a chi cerca una fuga dal caos della vita quotidiana, tutto in un contesto di rara bellezza naturale.