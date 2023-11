Notte di fuoco a Paravati, in fiamme il fienile di un mattatoio

Notte di fuoco nel territorio comunale di Mileto. In fiamme un fienile nel mattatoio di proprietà di due fratelli macellai ubicato nella frazione di Paravati in via Comparni, nei pressi della stazione ferroviaria. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. In particolare, l’incendio ha distrutto il fienile e le fiamme hanno avvolto anche alcuni mezzi agricoli. Gli animali sono stati invece tratti in salvo. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia che hanno lavorato sino alle prime ore della mattinata per mettere in sicurezza l’intera zona, oltre agli agenti della polizia municipale ed ai carabinieri della Stazione di Mileto per l’avvio delle indagini. Ancora da stabilire la natura del rogo.

LEGGI ANCHE: Notte di fuoco a Parghelia: si fa la conta dei danni, tre i feriti e diverse le famiglie evacuate

Mileto, Quad in fiamme abbandonato per strada nei pressi della cattedrale

Capo Vaticano, esplosione distrugge la pizzeria – ristorante “L’Aurora”