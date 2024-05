Turismo religioso, da Parghelia nasce una rete di Comuni legati al culto della Madonna di Porto Salvo

Nove in totale i centri aderenti al progetto con il quale «si intende avviare un percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose». Tutto pronto per la stipula del protocollo

Nuovo importante passaggio per la costituzione della rete “I cammini delle Civitas Mariae di Porto Salvo”. Il progetto, partito da Parghelia, ha accolto l’adesione dei Comuni di Amalfi (Salerno), Ascea (Salerno), Bagnara Calabra (Reggio Calabria), Castelvetrano (Trapani), Monasterace (Reggio Calabria), Melito Porto Salvo (Salerno), Santa Teresa del Riva (Messina), Vietri sul Mare (Salerno), legate da secoli dalla devozione alla Madonna venerata con il titolo di “Porto Salvo”. Il culto, nella cittadina costiera vibonese e nelle località aderenti all’iniziativa, è molto sentito e si lega alla loro tradizione marinara. L’idea di incentivare l’identità dei paesi e la loro sfera religiosa ha come finalità la promozione turistica oltre i confini regionali, con possibili ricadute positive in termini economici sul territorio. Il progetto, di fondo, prevede la creazione di eventi a «carattere locale, regionale e nazionale per promuovere le tradizioni, la cultura e le peculiarità di ogni singola realtà», come sottolineato in più occasioni dagli amministratori.

La sottoscrizione del protocollo

Sabato 18 maggio alle 16.30, in Piazza Europa, Parghelia incontrerà i rappresentanti dei Comuni per la cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa e la presentazione del progetto della rete. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro sottolinea: «Con i “Cammini delle Civitas Mariae” si intende avviare un percorso di valorizzazione delle tradizioni culturali e religiose attraverso la promozione delle diverse esperienze e delle diverse peculiarità che caratterizzano ciascun aderente, percorso finalizzato a rafforzare e celebrare le nostre radici, riscoprendo storie e tradizioni che hanno plasmato le nostre comunità».

In apertura sono previsti i saluti istituzionali del primo cittadino Landro e dei sindaci e delegati delle municipalità aderenti alla Rete. Interverranno: Vincenzo Calzona, direttore del Museo civico (MuME) e parrocchiale; Francesco Campennì, direttore Centro studi; Gabriele Vallone, delegato Cultura del Comune di Parghelia; Giuseppe Semeraro, referente del Progetto Civitas Mariae e segretario dell’Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso e delle Città Marciane. Modererà l’evento Tommaso Belvedere vicesindaco del comune di Parghelia. Al termine dell’incontro, nel Santuario della Madonna di Porto Salvo, si terrà la celebrazione eucaristica, celebrata da don Giuseppe Florio, e l’offerta della Lampada votiva alla Madonna.

Turismo religioso

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Parghelia Antonio Landro e dal vicesindaco Tommaso Belvedere che hanno fortemente voluto l’avvio di questo progetto tra fede, devozione e promozione turistica nell’anno delle “Radici italiane nel mondo”, istituito dal Ministro degli Esteri, e in prossimità del “Giubileo 2025”. Referente e coordinatore del progetto figura Giuseppe Semeraro, segretario dell’Associazione nazionale delle Città del Ss. Crocifisso e della Rete Marciana, con la collaborazione di Grazia Pignatelli, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori di Torricella. «Siamo lieti – dichiara il primo cittadino Landro – di ospitare nella nostra comunità i rappresentanti istituzionali delle Municipalità che hanno voluto aderire al nostro invito nonché di costruire questo nuovo percorso di promozione culturale e di marketing territoriale». Quindi le parole del coordinatore Semeraro che, nel ringraziare gli amministratori ha voluto evidenziare: «Per me sarà una nuova avventura, proprio in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a rafforzare la nostra coesione territoriale, in particolar modo – chiosa – le comunità del sud Italia, per vincere le nuove sfide, cercare nuove forme di sviluppo culturale in Rete e rafforzare il turismo religioso».

Parghelia promuove una rete di Comuni legati al culto della Madonna di Portosalvo