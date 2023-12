L’antico popolo italico nelle ricerche di Giovan Battista Marzano

Il volume sarà presentato in tre diversi eventi in programma a Vibo Valentia e Briatico. L’appuntamento rientra nella sezione “Ti racconto…la storia” del primo progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale

Si intitola “Delle origini calabre, ossia Studi storici intorno agli Osci” e si tratta del primo volume, Brè edizioni (Treviso), con il quale prende il via il progetto di una Collana scientifica editoriale “Collezione I Marzano” che prevede la pubblicazione, passo passo, dell’intera produzione di Antonio, Giovan Battista, Giuseppe e Domenico Marzano. Attraverso i volumi della pronipote, Concetta Silvia Patrizia Marzano, le ricerche si concentreranno sulle tradizioni, le superstizioni, le complessità, le contraddizioni. Più nel dettaglio, la Collana, “I Marzano”, nel suo complesso narrerà due secoli di ricerche documentali e archeologiche, attraverso il contributo di storici, archeologi, studiosi di araldica e genealogia, glottologi e antropologi, di più regioni e di più nazioni che costituiscono il comitato tecnico scientifico la cui direzione è affidata a Roberto María Naso Náccari Carlízzi.

In questo primo volume gli interventi dei sindaci che dettagliano la storia della famiglia e in particolare la figura dello studioso Giovan Battista Marzano: Lorenzo De Iorio, sindaco di Sessa Aurunca, Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia (antica Monteleone), Lidio Vallone, sindaco di Briatico, Alberto Morano, sindaco di Laureana di Borrello, Vincenzo Cavallaro, sindaco di Candidoni. Ulteriore contributo quello della professoressa Maria Concetta Preta, che ha curato l’accurata biografia del Marzano. Il 5 dicembre alle 18.00, a Vibo Valentia il lancio editoriale, dedicato alla stampa. Un evento privato proprio in quella casa in cui Giovan Battista Marzano visse, scrisse, e nella quale vive la pronipote, autrice del libro in presentazione. Condotto dal giornalista Davide Mirabello, sarà arricchito dalla presenza dei sindaci che hanno realizzato i contributi, del direttore del comitato tecnico-scientifico, del responsabile editoriale Brè e della Collana “I Marzano” e di colei che ha realizzato la biografia. L’appuntamento sarà seguito in esclusiva televisiva da LaCnews24.

Il giorno successivo, 6 dicembre alle 17.30, l’appuntamento con il volume sarà nei locali del Convitto nazionale di Stato “Filangeri” di Vibo, che ospitò la formazione del Marzano. A introdurre la serata il suo rettore, Alberto Filippo Capria, che ha consentito che il volume sia presentato ancora in una “casa”: quella degli studi in cui scaturirono le passioni che portarono il Marzano ai suoi scritti, quella “casa” che mai dimenticò e per la quale ebbe grandi progetti. La conduzione sarà nuovamente affidata al giornalista Davide Mirabello.

Il 7 dicembre alle 18.00 il volume sarà in presentazione a Briatico, luogo nel quale, Giovan Battista Marzano, realizzò alcuni degli scavi e delle ricerche. Anche qui una casa fisica, Palazzo Marzano, e una “casa” di ricerca, poiché ne fu oggetto anche il territorio briaticese, di scavi e studi, di cui amava parlare nelle lunghe chiacchierate e passeggiate con il cognato Luigi e col nipote Raffaele Lombardi Satriani. Introdurranno il sindaco Lidio Vallone e l’assessore Mariateresa Centro, profondi conoscitori del territorio. Qui, dove i primi scavi furono condotti sotto la supervisione di Giovan Battista Marzano, allora ispettore agli scavi, proprio su alcuni terreni dell’antico studioso, ancora in proprietà ai suoi eredi, avvalendosi di professionisti provenienti da varie università italiane, si stanno proseguendo studi e ricerche volti a una migliore comprensione del passato. Ulteriori appuntamenti sono in fase organizzativa e si svilupperanno sul territorio calabrese per poi estendersi fuori regione. La serata sarà coordinata dalla giornalista di LaCnews24. it, Giusy D’Angelo.