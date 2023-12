Leggere&Scrivere, consensi per il calendario d’arte e poesia Sd collection

Il calendario artistico poetico targato Sd collection fa il pieno di presenze al Festival leggere e scrivere. Una giornata di arte e poesia quella tenuta a Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia, nella sala Cev, Comitato editori vibonesi. L’appuntamento è stato organizzato dall’editrice Sonia Demurtas, presidente dell’Associazione culturale Fior di loto e membro Cev. Il 12 mesi, dedicato agli artisti, ha raccolto un buon successo di pubblico grazie alla presenza di versi e opere uniche. L’immobile vibonese è stato un tripudio di fermento culturale, tutte le sale sono state invase da ragazzi delle scuole ed estimatori dell’arte. Molto partecipata è stata la mostra degli artisti presenti nel calendario. La presentazione è stata curata dalla presidente Demurtas e dall’assessore del comune di Vibo Valentia Carmen Corrado, docente di storia dell’arte al Liceo Scientifico di Vibo. Presenti i poeti a declamare i loro sentimenti più profondi: Anna Alfano, Vera Console hanno cantato l’amore in tutte le sue forme. La poetessa Licia D’Urzo ha raccontato il suo Natale di una volta, ricordando usanze e tradizioni; Antonio Franzè ha invitato alla presentazione del suo libro “il sentiero dei sogni” edito da Sd collection. Carmen Corrado ha ricordato i vari eventi e le varie manifestazioni curate dalla Demurtas. Il consigliere regionale Enpl Giuseppe Esposito ha fatto i complimenti dell’ottimo lavoro svolto all’editor Demurtas, con l’augurio di un’associazione sempre più attiva e compatta. Dal suo canto, l’editrice ha sottolineato l’impegno nel realizzare il calendario: «Lo scorrere dei mesi proietta in un mondo pieno di bellezza dove tutto si colora di meraviglia, speranza, entusiasmo e soprattutto tanta emozione. Un buon auspicio – sottolinea la promotrice – per un nuovo anno tutto da vivere nel pieno delle emozioni». Gli artisti che questo 2024 fanno parte del calendario sono: il console dei maestri del lavoro della Calabria: Francesco Saverio Capria, Vera Console, Patrizia Rosas, Carla Croce, Claudio Esposito, Francesco A. Solano, Terracciano Pasquale, Leonardo Cristofaro, Sergio Camellini, Licia D’urzo, Gregorio Procopio, Mirko Capponi, Grazia Bertucci, Antonio Franzè, Monica Colombaro, Romina Monteleone, Eleonora Laganà, Cristina Corso, Luigi Vicidomini, Anna Callipo, Fabio Mascaro, Pino Indrieri, Rosita Panetta, Francesco Logoteta, Sonia Demurtas, Caterina Rizzo, Michele Pochiero, Nicoletta Bertoncini, Carmela Costanzo, Maria Costa, Anna Alfano, Valerio Prestia, Augusto Arrotta, Maria Luigia Unida, Melina Morelli, Renata De Santo, Domenico Virdo’, Tania Marino, Luciano Tigani, Silvana Costa, Antonella Fortuna, Giovanna Santangelo, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Nazarena Cilli, Sador, Francesco Naccari.

