Anima Christi, i riti in Calabria della Settimana Santa: lunedì lo speciale su LaC Tv

Fede, devozione, tradizione. Si potrebbe riassumere con queste parole il significato più profondo dei riti che ogni anno vanno in scena la Settimana Santa in Calabria. Dalla Naca di Davoli, al rito millenario dei vattienti di Nocera e dei Battenti di Verbicaro, al Caracolo di Caulonia fino alle Affrontate che animano diversi paesi della provincia vibonese. Anima Christi è il titolo dello speciale che andrà in onda su LaC Tv lunedì 1 aprile alle ore 14.30: immagini e voce per raccontare l’attesa, la commozione, le lacrime di una comunità che nella Santa Pasqua riscopre l’essenza stessa della propria identità catalizzata dal sentimento religioso di un intero popolo. L’appuntamento con lo speciale di LaC News24 è dunque lunedì 1 aprile alle 14. 30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.