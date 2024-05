Il legame tra Serra e Mileto sui “passi dei normanni”: l’escursione di Terre Bruniane

Dalle Serre vibonesi a “Mileto, sui passi dei normanni”. Nuovo appuntamento dell’associazione “Terre Bruniane” che domenica 19 maggio farà tappa nella cittadina alla scoperta della sua storia e delle sue bellezze. L’appuntamento rientra nel ricco calendario eventi promosso dal sodalizio di Serra guidato dalla presidente Giulia Teresa Scordo che prevede anche giornate a Zungri, Gerocarne nonché iniziative per far conoscere il bosco Archiforo, gli antichi mestieri degli scalpellini e dei carbonai. L’escursione a Mileto si svolgerà in collaborazione con Masci, Movimento adulti scout cattolici italiani – Mileto 1: «Una delle peculiarità della nostra Associazione – spiega la presidente Scordo – è quella di voler fare rete sul territorio e collaborare con altre associazioni o enti sensibili ai nostri obiettivi. Un pilastro fondamentale è proprio la promozione del nostro territorio. Il Masci, inoltre, per noi non è solo una liaison che continua nel tempo con l’Agesci, della quale tutte le socie fondatrici hanno fatto parte per lungo tempo (e poi “scout una volta scout per sempre”), bensì una risorsa di ideali e valori che condividiamo a tutto tondo».

L’iniziativa a Mileto

Il percorso sarà così articolato: «Durante questa nuova avventura scopriremo il borgo di Mileto, scelto nel 1058 da Ruggero d’Altavilla come sede della sua potente contea di Calabria e Sicilia, stabilendone la propria corte e facendone un centro d’importanza militare, religiosa e culturale. Attraversando le vie del centro storico, dopo aver visitato la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Museo Statale, ci dirigeremo a piedi verso il Parco archeologico di Mileto antica, l’unico Parco archeologico Medievale della Calabria, dove si racchiudono i ruderi della città antica. Qui visiteremo l’Abbazia della Santissima Trinità e la Cattedrale di Mileto Vecchia», evidenzia la referente dell’associazione.

Il legame tra Serra e Mileto

Scorcio della Certosa di Serra San Bruno

Si tratta di una escursione significativa per “Terre bruniane”: «C’è un profondo legame tra il nostro paese, Serra San Bruno, e Mileto. Infatti, l’incontro tra San Brunone di Colonia, fondatore dell’Ordine dei Certosini, e il Conte Ruggero I, conosciuto anche come Ruggero d’Altavilla, è stato la scintilla che ha portato alla formazione della Certosa dei Santi Stefano e Bruno, dell’Eremo di Santa Maria del Bosco e alla conseguente fondazione del paese di Serra San Bruno. A Mileto stessa – ricorda la presidente Scordo – fu steso l’atto di cessione dei terreni della località chiamata Torre, necessari per fondare l’Eremo di Santa Maria di Turri o del Bosco e, a poco meno di 2 km più a valle, il Monastero di Santo Stefano, l’attuale Certosa». Il resto è storia: «La presenza dei Certosini in Calabria ebbe un impatto significativo sulla regione. La Certosa divenne un importante centro di cultura e spiritualità, attirando studiosi e pellegrini da tutta Europa. Il legame tra Ruggero d’Altavilla e San Bruno di Colonia rappresenta quindi un capitolo importante della storia calabrese e siciliana. La loro vicenda – conclude – testimonia l’incontro tra la spiritualità monastica e il potere politico, dando vita a una sinergia che ha prodotto frutti duraturi nel tempo. Ancora oggi, la Certosa conserva la memoria di questi due grandi personaggi e continua ad essere un luogo di preghiera, cultura e bellezza».

