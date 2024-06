Tropea capitale della moda, al via la seconda edizione della fashion week

Tropea, città non solo del turismo e della movida, ma anche capitale di bellezza. La perla del Tirreno affacciata sulla Costa degli Dei ospiterà per il secondo anno consecutivo la Tropea Fashion Week, una delle più importanti manifestazioni per la moda nel Sud Italia.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla cura dell’Associazione “Il Delfino” con la direzione di Anna Patania, Giulio Buccinà e Tonino Galli nonché la direzione artistica di Franco Buccinà. A dare un tocco di internazionalità alla manifestazione, l’arrivo di stilisti dal Belgio, dalla Francia, da Dubai, dall’ Africa e dalla Russia.

Sarà presente anche una stilista dell’Ucraina per un gemellaggio di colori e di vestiti e per lanciare un messaggio di pace. A Tropea gli organizzatori hanno infatti voluto che la moda inviasse un messaggio di fratellanza, colori russi e colori ucraini si intrecceranno durante la manifestazione. L’appuntamento con la Tropea Fashion Week è per il 9 giugno a Palazzo Santa Chiara, dalle ore 21.00.

«L’idea – spiegano i promotori – è quella di portare Tropea sullo stesso livello di quella che può essere la moda internazionale, anche grazie alla partecipazione degli stilisti che interverranno. Saranno premiati tutti i professionisti in quanto l’idea è quella di affiancare la moda a messaggi sociali e mettere in passerella vestiti e colori di tutto il mondo». Il programma prenderà il via con la passerella dedicata alle modelle vestite con i fiori della Wedding Planner Silvana Santacroce. A seguire, numerose novità pensate per l’edizione 2024.