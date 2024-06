Dalla Certosa all’Aspromonte, la nuova escursione dell’associazione “Vivi Serra San Bruno”

Dalle Serre vibonesi all’Aspromonte. Continua il percorso tra storia e natura promosso dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”. Il sodalizio, diretto da Mario Papasodaro, è pronto per una nuova escursione. L’appuntamento è in programma per domenica 16 giugno (raduno in programma alle 7.30, parcheggio della Certosa). Il gruppo infatti farà tappa in Aspromonte alla scoperta del suggestivo percorso naturalistico della “Scialata” o del torrente Levadìo. Il presidente dell’associazione puntualizza: «Si tratta di un sentiero escursionistico montano situato nel territorio del Comune di San Giovanni di Gerace. Qui – aggiunge – la natura dimostra la sua potente creatività». Un’esperienza unica che porterà i partecipanti a osservare «canyon, cascate e laghi».

Un angolo di Calabria poco conosciuto «dove il tempo pare sospeso». Le richieste di adesione, in linea con i precedenti eventi promossi da “Vivi Serra”, sono tante. A convincere, il binomio natura-cultura poiché le “passeggiate escursionistiche” vengono sempre immerse in contesti dove riscoprire la storia e le tradizioni locali: «La nostra associazione – evidenzia Papasodaro – promuove il “camminare” sia per ritrovare il benessere fisico e mentale attraverso una pratica non agonistica, sia per conoscere, vivere e rispettare l’ambiente nonché valorizzare la cultura del territorio». Proprio per questo motivo «le nostre proposte e iniziative comprendono trekking, escursioni, weekend tematici, camminate sia nel Parco delle Serre che in altre aree protette italiane».