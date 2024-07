Dalla piccola fiera dei libri al concorso di poesia, a Pannaconi serata all’insegna dell’arte

Pannaconi, frazione di Cessaniti, ha ospitato la seconda edizione del “Festival arte e poesia” in onore al Beato don Francesco Mottola. L’evento è stato fortemente voluto dal parroco don Felice Palamara e dal Comitato Crisalide “Arte&Cultura” presieduto da Romina Candela. L’appuntamento ha preso il via con l’esibizione dei giganti, la “Fanfara Fiorita” di Rombiolo, la “Piccola fiera dell’editore” (con Edizioni Beroe e Libritalia). Anche alcuni scrittori hanno occupato gli stand con i propri libri. Ad incorniciare l’evento un gruppo di artisti che hanno dato colore in Piazza Don Mottola: Antonella Valeriano, Marianna Nadile, Console Vera, Beatrice Bonanno, Alberto Polistena, Giuseppe Di Gesu, Francesco Mangialardi, Antonio Fortebraccio, Ercole Fortebraccio, Melina Morelli, Celeste Fortuna, Michele Celano Sara Piccolo, Licia D’urzo, Giuseppina Prostamo, Elisabetta Pugliese. Presenti anche le associazioni Aido di Briatico, Maranathà di Mileto e Officina fotografica. In serata si è tenuta la premiazione. All’appuntamento non hanno fatto mancare la loro partecipazione il neo sindaco Enrico Sorrentino e il commissario Sergio Raimondo il quale ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito della kermesse. Presenti anche autorità ecclesiastiche: il vicario zonale don Nicola Berardi e altri sacerdoti.

La premiazione

La premiazione del concorso di poesia porta quattro poeti sul podio. Primo posto, Francesca Misasi da Rossano con “Donarsi”. Secondo posto, Carmela Costanzo da Brattirò con la poesia “Don Mottola”. Terzo posto, Caterina Landro da Riace con “La mia casa è lì”. Exequo Maurizio Laugelli da Girifalco con la poesia “Il tuo volto, o mio Gesù, mi rapisce”. La poesia vincitrice è stata incisa su una stele di ceramica dal maestro Vitetta ed è stata posizionata sul muro della Parrocchia San Nicola. Un premio speciale è stato assegnato a Rocco Cuppari, da Calimera, per il componimento dedicato ai nonni. A giudicare le liriche una giuria competente composta dal poeta Pippo Presia, presidente di Giuria; il soprano Margherita Pietropaolo; il presidente del Forum Terzo settore Giuseppe Conocchiella e l’ex dirigente Giuseppe Mazza.

Gli altri premi

Assegnati diversi riconoscimenti. Premio Carità alla famiglia Cusa di Pannaconi per la collaborazione verso la comunità, Premio musicale al maestro Vincenzo Laganà di Tropea per la sua eccezionale dedizione, talento e contributo nel campo della musica. E ancora Premio scrittore a Filippo Curtosi di Pannaconi perché ha saputo rendere accessibili gli affascinanti periodi della nostra eredità culturale. Ai presidenti delle due associazioni, Angela Frati e don Mimmo Di Carlo, (Aido Briatico e Maranathà Mileto) sono stati insigniti del Premio Carità Don Mottola. Il Premio “Cultura” è stato consegnato alla docente e scrittrice Titti Preta per la sua eroica e instancabile attività culturale divulgativa suoi luoghi del nostro territorio. Il Premio “Giornalistico” è stato consegnato a Pietro Comito per l’impegno nel settore informazione. Il Premio “Artistico” è stato consegnato all’attore Costantino Comito che con la sua arte porta in alto il nome della Calabria. Il Premio “Radici” è stato consegnato allo chef “E T’appatumi” Francesco Messina, capace con la sua cucina di omaggiare le radici della nostra terra.

Pannaconi, città dei poeti

Infine, il console onorario di Wikipoesia, Rino Rosario Lo Giacco ha proposto al sindaco di Cessaniti l’ingresso di Pannaconi nella Repubblica dei Poeti così da potersi pregiare dal titolo “Citta dei Poeti”. Alla vincitrice Francesca Misasi è stata regalata una pagina su Wikipoesia. L’iniziativa è stata presentata da don Felice Palamara, parroco di Pannaconi, Romina Candela, presidente Crisalide e Simona Toma, direttore di Libritalia.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Candela: «Abbiamo lavorato tanto, anche sotto il sole cocente ma con il sorriso e con la voglia di migliorare e di fare per il bene della comunità. Siamo sempre attivi infatti il prossimo 14 luglio abbiamo in programma l’Estemporanea d’Arte ed a settembre altri progetti. Perché le belle notizie di questa comunità devono moltiplicarsi. Noi siamo per la vita del territorio. Ringrazio la comunità di Pannaconi, don Felice e tutti coloro che hanno contribuito per la riuscita di questo evento».