Briatico in festa per la Madonna del Carmine, le suggestive immagini della processione in mare -Video

Una tradizione che si rinnova a che rinsalda il legame con la fede. A Briatico si è svolta nella giornata di ieri la storica processione a mare con la Madonna del Carmelo. L’appuntamento religioso, che ha chiamato a raccolta la comunità, ha radici antiche e riflette la storia marinara del paese.

La statua della Madonna, partita dalla chiesa e accompagnata dai fedeli, ha raggiunto la spiaggia di località Torretta. Qui è stata trasferita su una imbarcazione dei pescatori del luogo per compiere un passaggio nelle acque antistanti il centro costiero. A seguirla diversi pescherecci. Un momento di spiritualità e preghiera che ha emozionato i partecipanti. Davanti alla sacra effigie, nei tempi moderni come in passato, si chiede protezione contro le insidie del mare e della vita.

Le suggestive immagini della processione in mare sono state immortalate dalla Pro loco di Briatico che ha ripercorso le tappe del passaggio della Madonna partendo dalla discesa sul lungomare per poi diffonderle sui social. Un filmato è stato molto apprezzato dagli utenti e soprattutto da quanti, per lavoro, studio o salute, si trovano lontani dal paese natio e non hanno potuto omaggiare la Vergine con la loro presenza.