Dalla mostra fotografica al laboratorio per la preparazione del pane: l’evento Nuovi radicamenti a Spadola

Spadola si prepara ad accogliere una delle tappe del progetto “Nuovi Radicamenti”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali. La manifestazione, che avrà luogo giovedì 25 luglio 2024, offrirà ai partecipanti un’esperienza autentica, tra arte, cultura e sapori del territorio. Il programma della giornata, che avrà inizio alle ore 15:00, prevede una mostra, laboratori e degustazioni

La giornata prenderà il via con una mostra fotografica che immortala la bellezza del borgo di Spadola e dei suoi suggestivi paesaggi montani. Le immagini, affiancate da spot video, racconteranno la storia e l’essenza del luogo, offrendo uno sguardo unico su una realtà ricca di fascino e tradizione.

Laboratori e degustazioni

Ci sarà spazio per imparare i segreti della panificazione tradizionale. Le donne locali, con l’esperienza di un tempo, guideranno i partecipanti in un laboratorio pratico, dove si potrà scoprire e sperimentare la preparazione del pane come una volta, utilizzando tecniche e ingredienti del passato. La giornata culminerà in una ricca degustazione dei prodotti tipici di Spadola, una vera festa per il palato. I partecipanti potranno assaporare: pasta e suriaca al sugo con cotenne di maiale, fagioli e pancetta, pipirieji e patati friiuti ( peperoni fritti e patate), pitta china alla spatulisa, zzippuli (zeppole) e vari formaggi oltre ai miglior vini calabresi. L’evento del Comune di Spadola vuole essere un momento di condivisione e di riscoperta delle radici culturali e gastronomiche del territorio, offrendo a turisti e residenti un’occasione per vivere da vicino la genuinità e la bellezza della tradizione spadolese.

Tutte le tappe di Nuovi radicamenti