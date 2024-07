Tropea, ecco gli studenti vincitori della borsa di studio Antonio Mamone: premi per un valore di 15mila euro

Nella sala Albino del Tropis Hotel, si è tenuta la conferenza stampa durante la quale sono stati resi noti i nomi degli studenti vincitori della borsa di studio Antonio Mamone – Costruisco il mio futuro, organizzato quest’anno dall’associazione La Sterlizia. Giunta alla sua sesta edizione, la borsa di studio, per un valore complessivo di 15 mila euro, è rivolta agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto superiore tropeano che comprende quattro indirizzi di studio: Liceo Classico e Scientifico, Tecnico Turistico e Alberghiero.

Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Vittoria Saccà, sono intervenuti Nicolantonio Cutuli dirigente dell’Istituto Superiore di Tropea, Simona Muzzillo Sales Consultant – Randstad Italia Spa, il giornalista Rai Pasqualino Pandullo, Danila Lento responsabile della Produzione delle Cantine Lento di Lamezia Terme, Vanessa Cariati artista e docente, Maria Grazia Teramo presidente di LaboArt, Domenica Mamone presidente dell’associazione La Sterlizia, organizzatrice del Premio. Presente anche il giornalista Giornale Radio Rai Francesco Repice.

La presentazione

Nei vari interventi, il dirigente Cutuli nel ricordare il tempo in cui ha incontrato Antonio Mamone per la prima volta, in un momento di difficoltà della scuola, ha sottolineato la sua generosità e si è soffermato sul valore che ha la borsa di studio perché affianca gli studenti nel loro percorso di formazione e di crescita culturale.

Muzzillo, insieme a Domenica Mamone ha incontrato gli studenti nelle scuole, quindi si è soffermata sulla prova pratica del Premio, ossia sostenere un colloquio di lavoro, che influisce per il 35% sull’esito finale

Pandullo, anche quest’anno presenterà la serata insieme al giornalista Repice, e quale componente della Giuria che ha decretato il vincitore del corso serale, ha parlato della sua esperienza in merito.

Gli studenti, poi, sono stati catturati dall’intervento di Repice, presente per il terzo anno consecutivo all’evento, il quale ha lasciato loro il messaggio di non mollare mai, dell’importanza della “conoscenza” che rende liberi e di essere orgogliosi del fatto di vivere in una terra meravigliosa qual è la Calabria, ricca di storia e risorse che vanno sono sapute sfruttare.

È intervenuta Lento, anche lei componente della Giuria della prova pratica del corso serale, consistente in un elaborato digitale avente ad oggetto la preparazione e la presentazione di un piatto della tradizione calabrese. Lento ha dimostrato particolare soddisfazione per essere stata chiamata a prendere parte al progetto.

L’artista Cariati, che ha creato il Dono e Alberobosco, simboli della Borsa di Studio, ha parlato delle sue due opere, illustrandone brevemente la tecnica e soprattutto il significato, ed ha invitato i ragazzi a essere “resistenti” alle sfide della vita.

Maria Grazia Teramo di LaboArt, che insieme a Francesco Carchidi si occupa della regia e della direzione artistica dell’evento, ha spiegato come questa collaborazione con La Sterlizia ha portato, nell’ambito del premio legato alla memoria di Manuela Pugliese, alla nascita delle due nuove Borse di Studio “Costruisco il mio presente”, che permettono di frequentare un anno di scuola di teatro.

E’intervenuta, infine, Domenica Mamone che ha ringraziato tutti i presenti, ha ribadito l’importanza della “conoscenza che rende liberi” ed ha invitato i ragazzi a sfruttare tutte le opportunità che la vita presenterà loro senza smettere mai di credere nei propri sogni.

I vincitori

Simonelli Antonio di Gasponi di Drapia – Liceo Classico “P. Galluppi” – borsa di 1.500,00 euro;

Scordo Marianeve di Tropea – Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” – borsa di 1.500,00 euro;

Rombolà Filippo di Brattirò di Drapia – Istituto Professionale per il Tecnico Turistico- borsa di 3.000,00 euro; Arango Francesco di Santa Domenica di Ricadi – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di 3.000,00 euro;

Schiariti Pasquale di Ricadi – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di 3.000,00 euro;

Costa Maria di Maierato – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, corso serale – borsa di 3.000,00 euro.

Il Premio Alberobosco sarà assegnato a Mauro Lamanna regista, attore e autore di origini catanzaresi, per il progetto “Schermi – Il cinema multipiazza”.

La serata finale di lunedì 29 luglio, condotta dai giornalisti Pandullo e Repice, sarà allietata dalla voce di Gemma Fazzari accompagnata al pianoforte dal Maestro Francesco Pata. Mentre audio-video- luci saranno a cura di Cromatica di Vincenzo Matarozzo. Infine, l’associazione Tropea Musica del Maestro Antonio Laureana, nella serata del 24 luglio, ha dedicato il concerto in programma all’Auditorium Santa Chiara alla memoria di Antonio Mamone.