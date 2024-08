Mileto, è giunta l’ora della Rievocazione storica dell’epopea normanna: in scena il matrimonio tra Ruggero D’Altavilla e Giuditta D’Euvreux

A Mileto è giunta l’ora della rievocazione storica dell’epopea normanna. La manifestazione culturale viene riproposta anche quest’anno dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Calabria e in collaborazione con l’associazione “Accademia Milesia”. Tre le fasi che contraddistingueranno l’edizione 2024 della rassegna, in programma nella serata di oggi 24 agosto. La prima, a partire dalle 16.30, prevede delle apposite visite guidate nel parco archeologico medievale di Mileto antica.

A seguire, alle 17.30, nella zona dell’ex abbazia benedettina della Santissima Trinità si svolgerà la rievocazione storica del matrimonio tra Conte Ruggero D’Altavilla e la moglie Giuditta D’Euvreux (con tanto di lettura della bolla di fondazione della chiesa abbaziale), della consegna da parte dei saraceni della città di Noto delle chiavi della Sicilia al Gran Conte, del battesimo di Re Ruggero II da parte di San Bruno di Colonia. Il tutto con l’ausilio di una voce narrante. La terza fase è prevista nell’attuale Mileto, a partire dalle 21.30. Nell’occasione, per le vie del centro si svolgerà l’atteso Corte storico normanno, curato dall’associazione Rare Tracce e composto da oltre cento cavalieri, trombonieri e sbandieratori, tutti in abiti medievali. Nell’occasione verranno utilizzati anche i vestiti d’epoca prodotti dal Comune di Mileto, nell’ambito della Sturt Up “Sartoria normanna”.

La conclusione con una serie di spettacoli e rappresentazioni è prevista in piazza Pio XII. Nell’occasione, dalle 20 alle 24 rimarrà eccezionalmente aperto al pubblico, con visite guidate gratuite, il Museo nazionale di Mileto, vero scrigno di tesori archeologici e artistico-storici provenienti dall’antica capitale normanna. “Anche quest’anno – sottolinea al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – riproponiamo questa bella iniziativa da noi fortemente voluta e che serve a continuare a ricostruire con serietà la nostra storia, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri centri. L’apertura di una Casa della Cultura in via Duomo, con le iniziative culturali con al centro i Normanni in collaborazione con l’Accademia Milesia; i lavori di valorizzazione del sito antico; le varie iniziative fatte sul sito e tanto altro, servono a ridestare l’interesse verso la storia normanna, ma soprattutto sulla notevole importanza del Parco archeologico medievale e del Museo statale, che contiene molti reperti delle varie campagne di scavo, con benefici anche per la comunità. Il mio ringraziamento – conclude – è a tutti quelli che operano giornalmente e in maniera convinta, insieme all’Amministrazione comunale, per rilanciare l’immagine del territorio. L’invito è a partecipare a questa importante iniziativa”.