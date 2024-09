Zaccanopoli accoglie la statua di San Pio, l’opera dell’artista Gaudioso collocata nella piazza del paese

Una statua di San Pio di Pietrelcina, realizzata dallo scultore Tonino Gaudioso, è stata inaugurata a Zaccanopoli. La cerimonia si è tenuta in occasione della giornata in cui la Chiesa celebra il frate, il 23 settembre. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale che ha commissionato l’opera, e dalla locale parrocchia. La cerimonia, alla presenza di un nutrito gruppo di fedeli, ha visto la partecipazione del sindaco Maria Budriesi e del parroco Giuseppe Vitaliano che ha benedetto la sacra effigie.

L’opera, alta 1.75, è stata realizzata in vetroresina e polvere di marmo. Apprezzamenti all’indirizzo dell’artista di Zungri sono giunti sia da parte dei fedeli che dei committenti. Per Gaudioso si tratta di un’ulteriore conferma dopo i recenti risultati brillanti ottenuti nell’ambito di prestigiose mostre internazionali. E non solo. La mano dello scultore ha firmato numerose statue accolte nei paesi del Vibonese. Tra queste, la maestosa opera in marmo di Carrara collocata all’ingresso di Spilinga e raffigurante la Madonna della fontana: «Il nostro territorio, anche se non sembra, è sensibile in campo artistico nonostante le difficoltà dei Comuni», ha commentato Gaudioso. Parole di ringraziamento sono giunte all’indirizzo e dell’amministrazione «che hanno avuto il forte desiderio di farmi realizzare un’opera da collocare in piazza. Per noi artisti, lasciare un’impronta sul territorio, è un sogno».