Tropea, i capolavori di Beethoven e Chopin al centro del recital del pianista Giuseppe Maiorca

Prestigiosa presenza del pianista Giuseppe Maiorca – nella stagione concertistica congiuntamente organizzata dall’Associazione Tropea Musica e Ama Calabria – che si esibirà lunedì 11 ottobre 2024 alle ore 21,00 all’Auditorium di Santa Chiara. L’evento si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale spettacolo, della Regione Calabria e del Comune di Tropea.

Giuseppe Maiorca, di origini siciliane ma calabrese d’adozione, si colloca nella miglioretradizione pianistica italiana. Il suo impegno interpretativo si manifesta attraverso una costante attività concertistica sia in Italia che in Europa, sia come solista sia in formazioni cameristiche. Da più di quarant’anni è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza; ha tenuto corsi di perfezionamento pianistico in prestigiose istituzioni (Zumaya, Spagna, Verano musical; Blonay, Svizzera, Semaine de Piano – Fondation Hindemith; Conservatori Superiori di Malaga, Badajoz, Saratov, Oviedo, Granada e Sevilla; Università Chopin di Varsavia). Inoltre, ha fatto parte della giuria di concorsi di esecuzione pianistica a livello nazionale e internazionale.

Il suo repertorio è estremamente vasto, spaziando da Bach ai giorni nostri, e si distingue per l’esecuzione integrale delle 32 Sonate di Beethoven, affrontata più volte nel corso della sua carriera. Inoltre, è caratterizzato dalla ricerca e dall’esecuzione di molta musica pianistica e da camera di compositori italiani, in particolare del Novecento. Nel corso del suo recital interpreterà capolavori di Ludwig van Beethoven, Franz Liszt e Fryderyc Chopin.