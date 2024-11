Inaugurato a Catanzaro il quadro dedicato a San Bruno realizzato dall’artista di Cessaniti Francesco Mazzitelli

Un’opera dedicata a San Bruno di Colonia, realizzata dall’artista di Cessaniti Francesco Mazzitelli, è stata inaugurata nei giorni scorsi a Catanzaro. In particolare, nella parrocchia San Pio X, al termine di una celebrazione eucaristica dedicata al fondatore dell’Ordine dei certosini, si è svolta la presentazione del quadro. L’opera, commissionata a Mazzitelli, è stata donata dalla Certosa di Serra San Bruno alla locale parrocchia. Si tratta di un olio su tavola presentato alla comunità dallo stesso artista cessanitese il quale ha spiegato con tanta emozione il motivo e la sua fonte di ispirazione nel creare l’immagine di San Bruno ai piedi della Croce.

Il quadro è stato particolarmente apprezzato tanto dai committenti tanto dai fedeli. Il parroco don Isabello ha evidenziato: È piaciuto tantissimo proprio perché è particolare, esce fuori dai canoni. San Bruno è penitente, è in contemplazione in cerca del Cristo».

L’opera è stata accolta dalla comunità con grande gioia e verrà collocata sulla parete della chiesa difronte al quadro raffigurante San Francesco di Paola, proprio per celebrare i due santi eremiti della Calabria.

Per Mazzitelli, che vive e lavora a San Cono di Cessaniti, un momento intenso e carico di emozioni. Un ulteriore tassello di crescita umana e professionale. L’artista, autodidatta, ha partecipato a diverse mostre collettive. È stato premiato nel 2016 all’Art Festival dei due Mondi di Spoleto. Poco tempo fa ha esposto per la seconda volta a Roma in una galleria d’arte in via Margutta dove ha ricevuto un positivo giudizio critico dalla commissione scientifica.