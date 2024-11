“La scimmia racconta”: Ivan Fiorillo presenta il suo nuovo libro a Vibo con gli studenti della 5A del liceo Morelli

L'appuntamento con l'autore e l'associazione il Salottino è per domani alle ore 16:30 nella sede di via Casalello. L'evento rientra nel contest nazionale "ioleggoperché"

La locandina dell’evento

Un nuovo appuntamento a Vibo Valentia per il contest nazionale “#ioleggoperché”, organizzato dall’Associazione italiana editori. «Domani 13 novembre alle ore 16:30 – hanno fatto sapere gli organizzatori in un comunicato stampa -, il Salottino (Via Casalello 9), sede operativa dell’associazione socio-culturale “Vibo Valentia Città antica – Storia e società”, Ivan Fiorillo presenterà il suo nuovo libro con la partecipazione della classe 5A del liceo Classico “Michele Morelli”. Sul tema dell’anno “Il futuro inizia con un libro”. L’autore, ricercatore, docente e divulgatore, dibatterà con gli studenti, guidato dalla professoressa di Lettere e operatrice culturale Titti Preta, moderatrice della serata».

Il nuovo saggio scientifico intitolato “La scimmia racconta. Dal lontano Paleolitico, la divulgazione del futuro”, «analizzato da figure accademiche e professionisti del mondo universitario e dei media, si presenta come un utile vademecum per chiunque voglia divulgare contenuti in qualsiasi contesto, grazie all’inedita formulazione di modelli comunicativi esposti ed esemplificati nel testo. Gli studenti del liceo Classico “Morelli”, accompagnati dalle docenti Nadia Viapiana e Maria Grazia Villella, avranno l’opportunità di confrontarsi con l’autore dopo aver studiato la sua ricerca, tesi di laurea magistrale rielaborata appositamente per la pubblicazione editoriale. Lo spirito dell’iniziativa, attraverso il contributo del mondo scolastico – si sottolinea in fine -, si traduce nella parola chiave “condivisione”: il futuro si costruisce solo se le conoscenze accademiche diventano di pubblico dominio».