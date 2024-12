La parrocchia Sacra Famiglia e la rinascita del quartiere Affaccio nel nuovo libro di Michele Furci

Si terrà domani, 2 dicembre 2024, alle ore 17:30 presso il teatro della scuola Buccarelli di Vibo Valentia, la presentazione del libro “Sacra Famiglia – Una parrocchia per la crescita comunitaria in un nuovo quartiere di Vibo Valentia”, scritto da Michele Furci. L’incontro con l’autore vedrà i saluti di don Piero Furci, parroco della Sacra Famiglia, e del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. A seguire, interverranno Franca Garoffolo, presidente dell’associazione Maria Cristina di Savoia, e Domenica Cacciatore, dirigente scolastico del 1° Circolo, mentre le conclusioni saranno affidate a mons. Attilio Nostro, vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea.

Il libro racconta i cinquant’anni di storia della Parrocchia Sacra Famiglia, istituita nel 1974 nel quartiere Affaccio, area di Vibo Valentia che, per lungo tempo, è stata considerata marginale e degradata. Grazie a una ricerca scrupolosa tra documenti d’archivio, testimonianze dirette e osservazioni sul campo, l’autore ricostruisce non solo la nascita e l’evoluzione della parrocchia, ma anche il suo ruolo centrale nel trasformare il quartiere da luogo periferico a comunità viva e integrata.

La Sacra Famiglia rappresenta un esempio significativo di impegno pastorale post-conciliare, operando in un contesto urbano segnato dalle grandi trasformazioni sociali degli anni del boom economico italiano. La parrocchia ha offerto sostegno concreto alle fasce più deboli, in particolare ai bisognosi e a coloro che convivono con disabilità fisiche e morali, trasformandosi in un punto di riferimento essenziale per il quartiere.

Un libro che nel 50° anniversario della Parrocchia (1974-2024) e nel 1000° anno della rinascita dell’antica Monteleone-Vibo Valentia (1074 – 1974), restituisce alla conoscenza e alla memoria storica generale uno spaccato di realtà che altrimenti sarebbe caduta irrimediabilmente nell’oblio.