Vibo, a palazzo Gagliardi la presentazione del Calendario artistico poetico Sd collection

Per l’occasione sono stati riuniti due grandi premi: Natale in arte e poesia a cura di Sonia Demurtas e il Premio Don Ciccio Fusaro organizzato dall'Associazione Nostos

Palazzo Gagliardi ha ospitato l’evento per presentazione del calendario artistico poetico targato Sd collection. Per amore dell’arte si sono uniti due grandi Premi: “Natale in Arte e Poesia” a cura di Sonia Demurtas e il “Premio Don Ciccio Fusaro” organizzato dall’Associazione Nostos che ha come presidente Lucia De Cicco.

Sono stati premiati vari artisti che hanno affascinato con le loro opere il pubblico, tra questi: Michela Ferrara, Antonella Fortuna, Fulvia Rocca, Eleonora Laganà, Melina Morelli, Parisi, in un affascinante viaggio tra colori, forme e poesia. Un pubblico commosso e visibilmente emozionato ha ascoltato in rigoroso silenzio le poesie di tutti i partecipanti, tra questi i premiati del concorso Natale in poesia: Silvana Costa, Anna Alfano, Vincenzo Aruta, Domenico Truocchio, Giuseppe Finocchiaro, Antonio Franzè, Mimma Febbraro. Nel corso dell’iniziativa, ufficializzata la nomina di Cristina Corso come vicepresidente dell’associazione Fior di Loto.

Grandi i nomi che hanno composto la giuria: lo scultore Giuseppe Gattuso di Reggio Calabria, Carmen Corrado docente di storia dell’arte, Sonia Demurtas critica d’arte, Caterina Rizzo e Sator artisti di grande fama e la giornalista Lucia De Cicco. La copertina del calendario è stata realizzata dalla pittrice pluripremiata Cristina Corso mentre la seconda di copertina è stata concepita con un’opera di Melina Morelli.

Doveroso è nominare tutti gli autori selezionati per dare lustro al 12 mesi 2025: Umberto Falvo, Monica Colombaro, Antonio Franzè, Domenico Truocchio, Pasquale Terracciano, Carla Croce, Claudio Sposito, Patrizia Rosas, Vincenzo Aruta, Silvana Costa, Valerio Prestia, Salvatore Alfano, Alfredo Finocchiaro, Fulvia Rocca, Giovanna Santangelo, Lilly Calello, Cristina Corso, Eleonora Laganà, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Lucia De Cicco, Giulia Molino, Parisi Antonio, Licia D’Urzo, Michela Ferrara, Mimma Febbraro, Luigi Vicidomini, Francesco Saverio Capria, Maria Raffa, Unida Maria Luigia, Giusy Ciagola, Roky Marchese, Angela Piazzolla, Leonardo Cristofaro, Rosita Panetta, Nella Ungolo, Sator Art, Viviana Gallina, Caterina Borsci, Anna Alfano, Alida Nella Punturiero, Antonella Fortuna, Virdò Domenico, José Miranda, Annalisa De Cicco, Ugo Rosano’, Paolo Federico, Monica Mazzaccaro, Sonia Demurtas e Melina Morelli.

«Il nostro calendario – sostiene – la presidente dell’associazione Fior di Loto mira ad essere un affettuoso compagno di viaggio nello scorrere dei mesi e delle stagioni, per regalare ancora tante emozioni. In lavorazione il libro degli artisti 2025 che accoglie grandi eccellenze del mondo dell’arte».