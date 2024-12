Dai social media alla violenza di genere, gli studenti del liceo Vinci di Nicotera a confronto con temi d’attualità

Ancora una volta, gli studenti del Liceo Classico “Bruno Vinci”, guidati dal dirigente Marisa Piro, si sono resi protagonisti attivi all’interno della realtà scolastica, incarnando un modello di eccellenza in un contesto storico segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali. In un’epoca caratterizzata da una partecipazione civica sempre più rarefatta e da un indebolimento del senso di appartenenza alla collettività, i ragazzi si sono impegnati in una serie di iniziative didattiche alternative volte a promuovere lo sviluppo del pensiero critico e a formare una generazione consapevole, responsabile e capace di incidere positivamente sul tessuto sociale.

Il rappresentante degli studenti Maria Domenica Aurora Vecchio ha commentato: «Queste giornate di attività hanno avuto un inizio significativo con un incontro tenuto da Cesare Corso, biologo nutrizionista che attraverso un dialogo stimolante e partecipativo ha guidato gli studenti in un percorso di approfondimento sulla corretta alimentazione e sui disturbi del comportamento alimentare, trasmettendo loro un messaggio di grande attualità e profondità: “Non bisogna mai essere schiavi del proprio corpo.”

Successivamente, siamo stati coinvolti in una serie di debate su temi di stringente attualità, spaziando dall’influenza dei social media e il movimento del body positivity, alla violenza di genere e alla complessa questione della maternità surrogata».

Queste attività «hanno rappresentato un’opportunità preziosa per affinare le nostre capacità di analisi critica, promuovere la riflessione e incoraggiare il confronto tra punti di vista diversi, contribuendo così alla formazione di una coscienza civica e culturale matura.

Parallelamente, abbiamo preso parte a un laboratorio creativo dedicato alla decorazione e personalizzazione delle aule, trasformando gli spazi scolastici in ambienti accoglienti e familiari, capaci di favorire un senso di appartenenza e benessere. Non sono mancate, inoltre, le tradizionali attività culturali e sportive, che si sono svolte in un clima di rispetto reciproco e inclusione. Queste esperienze, vissute all’insegna della cooperazione e del fair play, hanno favorito lo sviluppo di relazioni autentiche, incentivando il dialogo e la capacità di lavorare in squadra, mentre si apprendeva in modo condiviso e partecipato».

Il Liceo Classico “Bruno Vinci” conferma, dunque, il suo ruolo di avanguardia educativa, capace di rispondere con creatività e impegno alle sfide del presente, offrendo ai propri studenti gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli e attivamente coinvolti nel mondo che li circonda.