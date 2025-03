Vibo, l’8 marzo nuovo appuntamento del Caffè artistico letterario con protagoniste le donne

Il Caffè artistico letterario di Vibo Valentia, ideato dallo scrittore e critico Mimmo Muratore, sabato 8 marzo, alle ore 18, al consueto Bistrot di via Popilia, in occasione della Festa della donna propone un nuovo appuntamento con la città ed il mondo della cultura. Una nuova occasione per porre al centro dell’attenzione la donna ed il suo amore e fascino per la poesia, la musica e l’arte nel territorio. Protagonisti dell’evento saranno i poeti Pippo Prestia, Nicola Vinci, Anna Callipo, Elena Solano e Tiziana Manfredi.

«Quel che andremo a fare con il Circolo – sostiene una delle poetesse più impegnate sul profilo organizzativo, Anna Callipo – è estendere l’invito, come in questa circostanza, al mondo della donna, per cercare di esprimere il meglio dei nuovi fermenti culturali che continuano a fiorire con vivo successo su tutto il Vibonese».

«Ho pensato – commenta, da parte sua, Mimmo Muratore, presentando l’evento di sabato 8 marzo – che il Caffè artistico letterario, in occasione di questo evento misurerà anche la natura ed il crescendo, l’attenzione e la passione che si è creata attorno al sempre più affascinante mondo di poesia, arte e musica, volto, peraltro, a confermare, altresì, la reale efficienza di questo straordinario e coinvolgente filone socio culturale».

A chi ricorda che l’8 marzo del 1917, a San Pietroburgo, le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra, Mimmo Muratore risponde che «va anche in questa direzione la festa della donna del 2025 che guarda con grande speranza al modo per ritrovarsi e condividere insieme l’impegno di tutti i cittadini attoniti di fronte al verificarsi di questi drammatici anni di guerre che turbano la pace mondiale».