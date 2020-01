Filadelfia, rinasce il periodico “Lo Scudiscio” e si apre al territorio

Edito dalla Società operaia, è stato presentato nel corso di una partecipata serata alla presenza dei collaboratori, condita da una esibizione del coro “Filadelfos”

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

In una sala gremita da un pubblico attento e partecipe, Lo Scudiscio ha festeggiato i due anni dalla sua prima uscita. Il periodico, edito dalla Società operaia di mutuo soccorso “Onestà e lavoro” di Filadelfia, s’ispira al giornale pubblicato per la prima volta il 15 marzo del 1879 e tornato a vivere dopo 129 anni dalla prima uscita. «Siamo orgogliosi di questo nostro piccolo, ma importante traguardo – afferma il presidente Anna Campisano – che ha permesso alla Società operaia di aprire ancor di più le sue porte al territorio e, al contempo, di avvicinare i giovani al sodalizio e ai valori mutualistici che ne sono alla base». «Siamo felici di poter condividere con voi questo risultato – dichiara il direttore responsabile, Marianna Barone – che non è solo il nostro e della Società operaia, ma di tutta la comunità. Perché Lo Scudiscio è al paese che dà voce, alle sue associazioni, alle sue iniziative e alla sua memoria. A distanza di due anni, siamo soddisfatti di quel che siamo riusciti a fare. Perché tutti noi, dal direttivo che ci sostiene, ai collaboratori e al grafico, siamo “pezzi” di questo bellissimo puzzle, nato da un’idea del vicepresidente Francesco Carchedi e di Tommaso Mancari».



Presente all’incontro anche Giovanna Carchedi, componente del direttivo e tra i fondatori del periodico: «Lo Scudiscio, nel tempo, è diventato espressione dell’evoluzione non solo del nostro sodalizio, ma dell’intera società, favorendo ancor di più l’apertura al territorio e agli eventi culturali. L’auspicio è che il percorso intrapreso prosegua anche in divenire». Infine, gli interventi di Nicola Pirone e Bruno Congiustì, rispettivamente direttore responsabile e editore de La Barcunata, il periodico di San Nicola da Crissa con il quale sarà avviata una collaborazione nell’ottica di una sempre maggiore integrazione e comunicazione tra territori limitrofi. A concludere la serata, il coro polifonico “Filadelfos”, nato nell’ottobre scorso, sotto la direzione del maestro Antonio Paolillo e composto da sole voci maschili: Giuseppe Bilotta, Franco Bruni, Marcello Carchedi, Antonio Ranieli, Vito Rondinelli, Pino Servello (primi tenori); Antonio Carchedi, Francesco Provenzano, Giovanni Ruscio, Pasquale Ruscio, Giuseppe Torchia, Gabriele Villelli (secondi tenori); Tonino Anello, Francesco Bilotta, Carmelo Carchedi, Claudio Gregorace, Dorio Villelli, Francesco Villelli (bassi). Al pianoforte, Barbara Paolillo; al violino, Diacenta Paolillo.