Torna Domenica al museo: ingressi gratis anche nei siti di Vibo e Mileto

La giornata di visite gratuite interesserà diversi poli culturali e parchi archeologici della Calabria. Ecco l’elenco per provincia

Torna il 7 settembre l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Lo scorso 3 agosto, sono stati registrati ben 254. 905 ingressi. Numerosi i poli culturali e siti archeologici visitabili gratuitamente anche in Calabria, due in provincia di Vibo. Ecco l’elenco.

Catanzaro

  • Museo archeologico lametino, Lamezia Terme
  • Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Cosenza

Galleria nazionale di Cosenza

  • Museo archeologico nazionale di Amendolara
  • Parchi archeologi di Crotone e Sibari – Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all’Ionio
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all’Ionio

Crotone

  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella, Isola di Capo Rizzuto
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale di Crotone
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Reggio Calabria

  • Chiesa di San Francesco d’Assisi, Gerace
  • La Cattolica, Stilo
  • MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
  • Museo archeologico di Metauros, Gioia Tauro
  • Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri
  • Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonìa, Monasterace
  • Museo e Parco archeologico di Bova Marina, Bova Marina
  • Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Vibo Valentia

  • Museo archeologico nazionale ‘Vito Capialbi’, Vibo Valentia
  • Museo nazionale di Mileto

