Torna Domenica al museo: ingressi gratis anche nei siti di Vibo e Mileto
La giornata di visite gratuite interesserà diversi poli culturali e parchi archeologici della Calabria. Ecco l’elenco per provincia
Torna il 7 settembre l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Lo scorso 3 agosto, sono stati registrati ben 254. 905 ingressi. Numerosi i poli culturali e siti archeologici visitabili gratuitamente anche in Calabria, due in provincia di Vibo. Ecco l’elenco.
Catanzaro
- Museo archeologico lametino, Lamezia Terme
- Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia
Cosenza
Galleria nazionale di Cosenza
- Museo archeologico nazionale di Amendolara
- Parchi archeologi di Crotone e Sibari – Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all’Ionio
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all’Ionio
Crotone
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella, Isola di Capo Rizzuto
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale di Crotone
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone
Reggio Calabria
- Chiesa di San Francesco d’Assisi, Gerace
- La Cattolica, Stilo
- MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
- Museo archeologico di Metauros, Gioia Tauro
- Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri
- Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonìa, Monasterace
- Museo e Parco archeologico di Bova Marina, Bova Marina
- Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Vibo Valentia
- Museo archeologico nazionale ‘Vito Capialbi’, Vibo Valentia
- Museo nazionale di Mileto