Nuovi laboratori e palestra, l’Albeghiero scuola all’avanguardia – Video/Foto

Inaugurate le strutture alla presenza delle autorità. I ragazzi: «Aspettavamo da tanto questo momento». Il dirigente: «Offriamo il massimo per questa provincia»

«Lo chef». È la risposta, secca, di Mattia, uno dei tanti studenti dell’Istituto alberghiero Gagliardi di Vibo Valentia che non esita neanche un momento alla domanda: che lavoro vorresti fare. È il sogno di Mattia, è il sogno di centinaia di allievi della scuola vibonese che da quest’anno possono contare su laboratori di sala e di cucina all’avanguardia, ed anche su una palestra nuova di zecca inaugurata alla presenza delle autorità civili, militari e religiose nel corso di una giornata che ha messo in mostra le tante potenzialità e professionalità di una scuola che vuole diventare punto di riferimento nel panorama non soltanto didattico ma anche lavorativo di una provincia ad alta vocazione turistica, come spiegato dal dirigente Pasquale Barbuto, che ha accompagnato i tanti visitatori di questa mattina alla scoperta delle dotazioni e delle risorse della sua scuola.



I sapori, gli odori e le facce a metà tra l’imbarazzato ed il felice di molti ragazzi hanno colorato una mattinata diversa all’Alberghiero di Vibo, dove l’apprendimento si misura tra pagine di libri e gocce d’olio. Quanto abbiano inciso programmi come Masterchef nel numero di iscrizioni non è chiaro, chiaro invece è l’impatto che lo showcooking ha sull’intero settore agroalimentare, come affermato dal docente Antonio Macrì. Dalla cucina alla palestra il passo è breve. Ma per i ragazzi come Vincenzo, che una struttura così l’attendevano da anni, anche parecchio importante.