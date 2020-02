“Terra mia”, il film contro la ‘ndrangheta in tour nel Vibonese

Previste diverse proiezioni per la pellicola di denuncia che racconta la rivincita dello Stato

«Con gli studenti, con le associazioni, con gli allievi della Polizia, per partire dai giovani e costruire concretamente la speranza, noi lo faremo con un tour contro la ndrangheta, in Calabria ed intendiamo farlo per l’intero Sud». Così parlano, all’unisono, i protagonisti della pellicola “Terra Mia, non è un Paese per Santi” annunciando il tour calabrese. Il film che denuncia la criminalità organizzata e che racconta la rivincita dello Stato, con i buoni esempi, sarà per due giorni a Vibo Valentia (il 4 e 5 febbraio) e poi continuerà il tour in tutto il Sud, un’idea nata dal regista e che ha, subito, registrato l’adesione della “preside coraggio” Mimma Cacciatore e del parroco anticamorra don Luigi Merola.

«Parlare agli studenti, con le associazioni e nelle scuole, è il modo migliore per costruire – dice il regista Ambrogio Crespi – una nuova Calabria, la rivincita della Calabria, contro la ndrangheta, l’impegno contro la criminalità, può partire solo dai ragazzi, dai giovani». La pellicola, parte dalla Calabria, racconta di San Luca per parlare di tutto il Sud, ed ha ottenuto un trofeo alla settantatreesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Il premio nella sezione documentari.

Nel film, di Index Production e con produzione Proger spa, Klaus Davi, l’ex dirigente scolastico di San Luca Mimma Cacciatore, i testimoni di giustizia Gaetano Saffioti e Benedetto Zoccola, il giornalista d’inchiesta Michele Inserra, il comandante dei Carabinieri Cosimo Sframeli e poi ancora Luciana Careri, fidanzata del carabinieri ucciso dalla ‘ndrangheta ed il prete anticamorra don Luigi Merola.

Le prime tre proiezioni Vibo Valentia dal 4 al 5 Febbraio. Il 4 si parte alle 9.30 all’auditorium della Scuola allievi di Polizia “Andrea Campagna”, una proiezione promossa dall’istituto comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia. All’iniziativa previsti i saluti del questore di Vibo, Annino Gargano, e del direttore della Scuola Allievi, Stefano Dodaro. Interverranno tutti i protagonisti del film.

Sempre martedì 4, il secondo appuntamento è alle 18.30 a Maierato, in piazza Silvaggio nella sede del gruppo Scout. Interverranno l’avvocato Rossana Silvaggio con Mimma Cacciatore, dirigente scolastico, Mariafrancesca Costa (del gruppo Maierato), Giuseppe Silvaggio (criminalista forense). E’ prevista la partecipazione di Crespi, Zoccola e Sframeli.

Il 5 febbraio si chiude, alle ore 10.30, a Vibo presso l’auditorium del liceo statale “Vito Capialbi”. Introdurrà il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè e seguiranno la Cacciatore, con Crespi, Zoccola, Sframeli e don Luigi Merola.