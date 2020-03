Istituto di criminologia di Vibo, da lunedì al via didattica a distanza

Predisposte le aule virtuali. Intanto gli studenti preparano una ricerca sulle “fonti attendibili” nella comunicazione sul Coronavirus

Considerato il delicato momento che vede il Paese impegnato nella gestione dell’emergenza Coronavirus, l’Istituto italiano di criminologia con sede a Vibo Valentia, dopo la breve sosta per i provvedimenti del Governo, da lunedì 16 marzo riprenderà l’attività didattica in modalità e-learning. In questi giorni il personale tecnico ha fatto in modo che fossero realizzate le aule virtuali dove docenti e studenti potranno interagire, grazie alle disposizioni del Miur.



Tali attività saranno a tutti gli effetti da considerarsi curriculari ai sensi del Dpcm del 4 marzo 2020; mentre, per quanto concerne le attività didattiche che non sarà possibile erogare in forma telematica, saranno recuperate successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità. Al momento tutti gli allievi sono stati messi nelle condizioni di proseguire regolarmente il proprio percorso formativo. Gli appelli per gli esami sono previsti a partire da giugno e la prima sessione di discussione delle tesi di laurea sarà a luglio 2020, auspicando che fino ad allora l’emergenza nazionale per il coronavirus sia superata e risolta.



L’attività di ricerca è già attiva regolarmente in via telematica. Il professore Giovanni Falco, docente di Intelligence, con gli allievi del secondo anno stanno eseguendo una ricerca sulle “fonti attendibili” in ordine al Coronavirus, al fine di garantire una corretta informazione, che a giorni sarà resa pubblica. In ordine alla segreteria è preferibile rivolgersi ad essa utilizzando prevalentemente le modalità telematiche (e-mail e telefono) o ivi recarsi solo previo appuntamento e se strettamente necessario.