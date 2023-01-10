L’incontro si svolgerà nella sede della delegazione municipale di Vena. Discuterà con l’autore lo studioso di storia locale monsignor Gaetano Currà

“Fai finta di piangere”. È questo il titolo del libro che sarà presentato sabato 14 gennaio a Vena di Ionadi, presso il palazzo della delegazione municipale situato in località Aeroporto. L’evento letterario – dopo la pausa dedicata agli eventi prettamente natalizi – sancirà la ripresa delle attività culturali e il riavvio degli spazi di discussione organizzati e promossi sul territorio dall’amministrazione comunale di Ionadi guidata dal sindaco Fabio Signoretta. L’incontro di presentazione del romanzo scritto da Luciano Prestia prenderà il via alle 17.30. Il programma della manifestazione, dopo i saluti i istituzionali del primo cittadino e dell’assessore al ramo Valentina Fusca, prevede il colloquio e la discussione in sala tra l’autore, il direttore editoriale di “Libritalia” Simona Toma e monsignor Gaetano Currà, quest’ultimo autorevole teologo e profondo conoscitore del patrimonio materiale e immateriale che contraddistingue la comunità di Ionadi e tutto l’entroterra vibonese. [Continua in basso]

In piena sintonia con il tema della giornata e con i contenuti propri del volume “Fai finta di piangere” di Luciano Prestia si cercherà di volgere uno sguardo approfondito all’evoluzione sociale e culturale che ha contraddistinto e che ancora oggi caratterizza il territorio vibonese, aprendo una seria riflessione sull’impegno civico, politico, culturale ed imprenditoriale a cui ogni singolo cittadino è chiamato per risollevare le sorti del territorio.

